Жителям столицы принять во внимание новый график движения транспорта в Киеве, чтобы выбрать удобный маршрут и избежать лишних задержек в пути.

Новый график движения транспорта в Киеве введен до 24 августа из-за реконструкции инженерных сетей на улице Деревлянской, сообщает Politeka.net.

На период проведения работ изменят схемы движения троллейбусов №23, №28 и №31. Об этом сообщили в КП "Киевпасстранс".

Временные ограничения будут действовать почти в течение всего месяца. Пассажирам советуют заранее ознакомиться с обновленными маршрутами во избежание неудобств и правильно спланировать поездки.

Согласно временной схеме, троллейбус №23 будет курсировать от улицы Мечты к Воздухофлотскому путепроводу под обозначением 23-Д.

Маршрут №28 временно соединит проспект Свободы с Воздухофлотским путепроводом и будет работать под номером 28-Д.

В то же время, троллейбус №31 будет курсировать от улицы Милославской до Воздухофлотского путепровода. На время ремонтных работ у маршрута будет обозначение 31-Д.

В КП "Киевпасстранс" отмечают, что новый график движения транспорта в Киеве будет действовать до завершения реконструкции инженерных сетей на улице Деревлянской. После окончания работ троллейбусы вернутся к привычным схемам курсирования.

Жителям столицы рекомендуют учитывать временные изменения при планировании ежедневных поездок, чтобы выбрать удобный маршрут и избежать лишних задержек в пути.

Кроме того, в Киеве также сообщалось о подорожании проезда. Оно коснулось кольцевой электрички.

В то же время, все действующие льготы остаются без изменений. Студенты и дальше будут иметь возможность оформлять билеты со скидкой через официальное приложение, а пенсионеры и ветераны сохранят право на бесплатный проездной документ.

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