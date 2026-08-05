Новый график движения транспорта в Киеве введен до 24 августа из-за реконструкции инженерных сетей на улице Деревлянской, сообщает Politeka.net.
На период проведения работ изменят схемы движения троллейбусов №23, №28 и №31. Об этом сообщили в КП "Киевпасстранс".
Временные ограничения будут действовать почти в течение всего месяца. Пассажирам советуют заранее ознакомиться с обновленными маршрутами во избежание неудобств и правильно спланировать поездки.
Согласно временной схеме, троллейбус №23 будет курсировать от улицы Мечты к Воздухофлотскому путепроводу под обозначением 23-Д.
Маршрут №28 временно соединит проспект Свободы с Воздухофлотским путепроводом и будет работать под номером 28-Д.
В то же время, троллейбус №31 будет курсировать от улицы Милославской до Воздухофлотского путепровода. На время ремонтных работ у маршрута будет обозначение 31-Д.
В КП "Киевпасстранс" отмечают, что новый график движения транспорта в Киеве будет действовать до завершения реконструкции инженерных сетей на улице Деревлянской. После окончания работ троллейбусы вернутся к привычным схемам курсирования.
Жителям столицы рекомендуют учитывать временные изменения при планировании ежедневных поездок, чтобы выбрать удобный маршрут и избежать лишних задержек в пути.
Кроме того, в Киеве также сообщалось о подорожании проезда. Оно коснулось кольцевой электрички.
В то же время, все действующие льготы остаются без изменений. Студенты и дальше будут иметь возможность оформлять билеты со скидкой через официальное приложение, а пенсионеры и ветераны сохранят право на бесплатный проездной документ.
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