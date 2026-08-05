На Коростенском направлении часть пригородных электричек заменили региональными поездами — билеты для жителей Приирпенья подорожали в разы, а вагоны оставшегося сообщения переполнены.

Тарифы на транспорт в Киевской области стремительно меняются этим летом — вслед за маршрутками пассажиры пригородных электричек столкнулись с многократным подорожанием проезда. На Коростенском направлении часть привычных рейсов отменили, а вместо них запустили региональные поезда с совершенно другим ценником.

Жители Ирпеня, Бучи и других населенных пунктов Приирпенья, которые ежедневно ездят на работу в Киев, оказались в сложной ситуации. Утреннюю электричку, которой пользовались сотни пассажиров, просто отменили. Интервал между оставшимися рейсами вырос почти до двух часов, а вагоны переполнены настолько, что люди едут стоя вплотную друг к другу.

Как сообщают Новини.LIVE, замена электричек на региональные поезда привела к резкому росту стоимости билетов. Дело в том, что ценообразование для таких поездов построено по принципу дальнего сообщения: чем длиннее поездка — тем дешевле километр пути. Для коротких пригородных маршрутов это работает наоборот — стоимость проезда вырастает в разы.

Почему "Укрзализныця" пошла на такой шаг

В "Укрзализныце" объясняют ситуацию хронической убыточностью пригородных перевозок. Общины не полностью возмещают стоимость проезда льготных категорий пассажиров, а значительная часть людей вообще ездит без билетов. По оценкам, только трое из десяти пассажиров имеют оплаченный проезд. В компании подчеркивают: решение об изменениях было непростым, но необходимым для сохранения хотя бы минимального сообщения.

Однако результат оказался парадоксальным: новые региональные поезда курсируют почти пустыми. По словам обозревателя железнодорожной инфраструктуры Олега Васильева, несмотря на то что столичный регион генерирует один из крупнейших пассажиропотоков страны, высокая цена отпугивает людей. "Проблема не столько в самой идее замены, сколько в ошибочном подходе к ценообразованию и планированию маршрутов", — отметил он.

Какие маршруты пострадали больше всего

Кроме цены, пассажиры сталкиваются с другой проблемой — региональные поезда делают значительно меньше остановок. Например, новый поезд "Киев — Коростень" не останавливается на платформе Борщаговка, где традиционно фиксируется высокий пассажиропоток. Аналогичная ситуация на других направлениях — поезда фактически работают как "Интерсити", а не как пригородный транспорт.

Эксперты считают: если "Укрзализныця" пересмотрит тарифы на коротких дистанциях и вернет логичные остановки там, где есть реальный спрос, это может не оттолкнуть, а наоборот — привлечь больше платежеспособных пассажиров.

Что делать пассажирам

Жителям Приирпенья, планирующим поездки в столицу, стоит заранее проверять актуальное расписание на официальном сайте "Укрзализныци" или в мобильном приложении. Также рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты — в частности, автобусное сообщение из Ирпеня и Бучи в Киев. Уточнить информацию о движении поездов можно по телефону контакт-центра "Укрзализныци": 0-800-503-111.