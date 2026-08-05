На Коростенському напрямку частину приміських електричок замінили регіональними поїздами — квитки для мешканців Приірпіння подорожчали в рази, а вагони сполучення, що залишилося, переповнені.

Тарифи на транспорт у Київській області стрімко змінюються цього літа — слідом за маршрутками пасажири приміських електричок зіткнулися з багатократним подорожчанням проїзду. На Коростенському напрямку частину звичних рейсів скасували, а натомість запустили регіональні поїзди з абсолютно іншим цінником.

Жителі Ірпеня, Бучі та інших населених пунктів Приірпіння, які щодня їздять на роботу до Києва, опинилися в складній ситуації. Ранкову електричку, якою користувалися сотні пасажирів, просто скасували. Інтервал між рейсами, що залишилися, зріс майже до двох годин, а вагони переповнені настільки, що люди їдуть стоячи впритул одне до одного.

Як повідомляють Новини.LIVE, заміна електричок на регіональні поїзди призвела до різкого зростання вартості квитків. Річ у тім, що ціноутворення для таких поїздів побудоване за принципом далекого сполучення: чим довша поїздка — тим дешевший кілометр шляху. Для коротких приміських маршрутів це працює навпаки — вартість проїзду зростає в рази.

Чому "Укрзалізниця" пішла на такий крок

В "Укрзалізниці" пояснюють ситуацію хронічною збитковістю приміських перевезень. Громади не повністю відшкодовують вартість проїзду пільгових категорій пасажирів, а значна частина людей взагалі їздить без квитків. За оцінками, лише троє з десяти пасажирів мають оплачений проїзд. У компанії наголошують: рішення про зміни було непростим, але необхідним для збереження хоча б мінімального сполучення.

Однак результат виявився парадоксальним: нові регіональні поїзди курсують майже порожніми. За словами оглядача залізничної інфраструктури Олега Васильєва, попри те що столичний регіон генерує один із найбільших пасажиропотоків країни, висока ціна відлякує людей. "Проблема не стільки в самій ідеї заміни, скільки в хибному підході до ціноутворення і планування маршрутів", — зазначив він.

Які маршрути постраждали найбільше

Окрім ціни, пасажири стикаються з іншою проблемою — регіональні поїзди роблять значно менше зупинок. Наприклад, новий поїзд "Київ — Коростень" не зупиняється на платформі Борщагівка, де традиційно фіксується високий пасажиропотік. Аналогічна ситуація на інших напрямках — поїзди фактично працюють як "Інтерсіті", а не як приміський транспорт.

Експерти вважають: якщо "Укрзалізниця" перегляне тарифи на коротких дистанціях і поверне логічні зупинки там, де є реальний попит, це може не відштовхнути, а навпаки — залучити більше платоспроможних пасажирів.

Що робити пасажирам

Мешканцям Приірпіння, які планують поїздки до столиці, варто заздалегідь перевіряти актуальний розклад на офіційному сайті "Укрзалізниці" або в мобільному застосунку. Також рекомендовано розглянути альтернативні маршрути — зокрема, автобусне сполучення з Ірпеня та Бучі до Києва. Уточнити інформацію про рух поїздів можна за телефоном контакт-центру "Укрзалізниці": 0-800-503-111.