За перше півріччя 2026 року в Україні відкрили понад 108 тисяч виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. 65% цих справ досі залишаються несплаченими.

Кількість українців, які потрапили до Єдиного реєстру боржників через несплату комунальних послуг, стрімко зросла. За перші шість місяців 2026 року до реєстру додалося 108 561 нове виконавче провадження — і більшість із них так і залишаються відкритими.

Загалом станом на початок липня в Єдиному реєстрі боржників налічується 829 768 записів про заборгованість за житлово-комунальні послуги. 62% цих справ мають статус завершених, однак це не означає, що гроші сплачено: виконавці часто закривають провадження через неможливість стягнення коштів, а сам запис про борг залишається в реєстрі.

Такі дані оприлюднив сервіс відкритих даних Опендатабот, проаналізувавши інформацію з Єдиного реєстру боржників. Із 108 561 нового провадження 65% — а це 70 206 справ — досі відкриті й несплачені. Вони становлять 9% від усіх комунальних боргів, що зараз обліковуються в реєстрі.

Які регіони в лідерах за боргами

Найбільше нових боржників за комуналку зафіксовано у трьох областях. Харківщина опинилася на першому місці — 22 171 провадження, тобто 20% від усіх нових справ. Другу сходинку посіла Дніпропетровщина з показником 19 636 проваджень (18% нових боргів). Трійку лідерів замикає Миколаївщина — 12 841 провадження, або 12%.

Ці три регіони сумарно сформували половину всіх нових комунальних боргів країни за перше півріччя 2026 року.

За які послуги не платять найчастіше

Майже половина всіх нових боргів — 43% — припадає на теплопостачання. Саме оплата за тепло виявилася найпроблемнішою для українців цього року. Друге місце посіло водопостачання з часткою 18%. Далі йдуть житлове обслуговування — 12%, газопостачання — 11% та енергопостачання — 9%.

Хто найчастіше потрапляє до реєстру боржників

Аналітика за віковими групами показує чітку картину: найбільша частка нових боргів — 35% — припадає на людей віком від 46 до 60 років. Ще чверть усіх проваджень (25%) стосується пенсіонерів. Українці віком 36-45 років формують 24% нових боргів.

Жінки фігурують у понад половині нових проваджень — 60 141 справа. Абсолютний антирекорд належить жінці 1952 року народження з Миколаївщини: на неї відкрили одразу 15 нових проваджень, і всі — через заборгованість за електроенергію. П'ять із цих справ уже формально завершені, проте записи про борги досі зберігаються в реєстрі.

Найстаріші відкриті провадження перебувають у реєстрі понад дев'ять років. Одне з них стосується жінки з Чернігівщини (борг за теплопостачання), інше — чоловіка зі Львівщини (заборгованість за водопостачання та водовідведення).

Що робити, якщо ви маєте борг за комуналку

Якщо ви опинилися серед боржників, насамперед варто перевірити наявність відкритих виконавчих проваджень. Зробити це можна через Єдиний реєстр боржників на сайті Міністерства юстиції, а також через сервіс Опендатабот або застосунок «Дія». Для перевірки знадобиться ваш ідентифікаційний код або ПІБ та дата народження.

Якщо борг справді є, варто одразу звернутися до постачальника послуг для уточнення суми та можливості реструктуризації. Більшість комунальних підприємств дозволяють укласти договір про розстрочення платежу — це допоможе уникнути примусового стягнення через виконавчу службу. Також радимо перевірити, чи маєте ви право на субсидію: оформити її можна через Пенсійний фонд, ЦНАП або онлайн через портал «Дія».

Чому борги продовжують зростати

Збільшення кількості боржників відбувається на тлі загального зростання тарифів на житлово-комунальні послуги. Що дорожчими стають газ, вода й опалення, то важче пенсіонерам і людям середнього віку вчасно сплачувати рахунки. Саме ці категорії, як показують дані Опендатабота, формують основну масу нових боргів.

Ситуація навряд чи покращиться найближчим часом — тарифна політика в енергетичному секторі залишається під тиском міжнародних зобов'язань України. Це означає, що кількість нових проваджень у реєстрі боржників може зростати й надалі.