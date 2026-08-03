Укрзалізниця ввела новий графік руху поїздів у Київській області, який буде діяти в серпні.

Новий графік руху поїздів у Київській області тимчасово змінили через проведення планових ремонтних і технічних робіт на окремих ділянках, повідомляє Politeka.net.

Зміни торкнуться насамперед приміських електропоїздів, що курсують у напрямку Миронівка — Фастів. До 6 серпня 2026 року частина рейсів здійснюватиме перевезення за скоригованим розкладом, а окремі поїзди прибуватимуть із затримкою.

На сайті Південно-Західної залізниці закликають пасажирів перед поїздкою перевіряти актуальний розклад руху, щоб завчасно скоригувати свої маршрути та уникнути можливих незручностей. Пасажирам рекомендують врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок, адже ремонтні роботи можуть впливати на час відправлення та прибуття окремих приміських рейсів.

Які зміни передбачає новий графік руху поїздів у Київській області

3 та 4 серпня 2026 року можливе запізнення електропоїзда №6210 Козятин-1 — Київ-Пасажирський. На станції Козятин-1 очікується затримка близько 10 хвилин, а на станції Фастів — до 25 хвилин. Крім того, 1 серпня цей рейс прибував до Фастова із запізненням приблизно 18 хвилин.

Також до 6 серпня 2026 року за зміненим графіком курсуватиме електропоїзд №6236 Фастів-1 — Миронівка. Відправлення зі станції Фастів-1 заплановане на 10:58, далі поїзд прослідує через Фастів-2, 8 км, Паляничинці, Устимівку, Гай, Білу Церкву, Роток, Томилівку, Бірюки, Чепеліївку, Сухоліси, Житні Гори, Рокитне, Бушеве, Ольшаницю, Лютарський, Карапиші ІІ та Карапиші, а прибуття до Миронівки очікується о 13:32.

Окрім цього, 5, 6, 7 та 8 серпня за оновленим розкладом курсуватиме електропоїзд №6213 Фастів-1 — Козятин-1. Відправлення зі станції Фастів-1 відбудеться о 20:36, після чого поїзд проходитиме через Триліси, Кожанку, Чернявку, Саверці, Попільню, Харліївку, Брівки, Вчорайше, Чорнорудку, Білосілля, Вернигородок і Сестринівку. Прибуття до станції Козятин-1 заплановане на 22:23.

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