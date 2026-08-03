Укрзализныця ввела новый график движения поездов в Киевской области, который будет действовать в августе.

Новый график движения поездов в Киевской области временно изменили из-за проведения плановых ремонтных и технических работ на отдельных участках, сообщает Politeka.net.

Изменения коснутся, прежде всего, пригородных электропоездов, курсирующих в направлении Мироновка — Фастов. До 6 августа 2026 часть рейсов будет осуществлять перевозку по скорректированному расписанию, а отдельные поезда будут прибывать с задержкой.

На сайте Південно-Західної залізниці призывают пассажиров перед поездкой проверять актуальное расписание движения, чтобы заранее скорректировать свои маршруты и избежать возможных неудобств. Пассажирам рекомендуют учесть временные изменения при планировании поездок, ведь ремонтные работы могут влиять на время отправления и прибытия отдельных пригородных рейсов.

Какие изменения предполагает новый график движения поездов в Киевской области

3 и 4 августа 2026 года возможно опоздание электропоезда №6210 Казатин-1 - Киев-Пассажирский. На станции Казатин-1 ожидается задержка около 10 минут, а на станции Фастов – до 25 минут. Кроме того, 1 августа этот рейс прибывал в Фастов с опозданием около 18 минут.

Также до 6 августа 2026 года по измененному графику будет курсировать электропоезд №6236 Фастов-1 - Мироновка. Отправление со станции Фастов-1 запланировано на 10:58, далее поезд проследует через Фастов-2, 8 км, Паляничинцы, Устимовку, Гай, Белую Церковь, Роток, Томиловку, Бирюки, Чепелеевку, Сухолисы, Житные Горы, Ракитное, Буши, а прибытие в Мироновку ожидается в 13:32.

Кроме этого, 5, 6, 7 и 8 августа по обновленному расписанию будет курсировать электропоезд №6213 Фастов-1 - Казатин-1. Отправка со станции Фастов-1 состоится в 20:36, после чего поезд будет проходить через Трилеса, Кожанку, Чернявку, Саверцы, Попельню, Харлиевку, Бривки, Вчерайше, Чернорудку, Белоселье, Вернигородок и Сестриновку. Прибытие на станцию ​​Казатин-1 запланировано на 22:23.

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