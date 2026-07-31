Гуманитарная помощь пенсионерам в Киевской области предназначена для отдельных категорий.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области стала доступнее жителям Великодимерской общины после запуска мобильной медицинской бригады, которая будет предоставлять базовые медицинские услуги непосредственно на местах, пишет издание Politeka.net.

О начале работы нового проекта сообщила Киевская областная организация Общества Красного Креста Украины .

Инициативу создали для людей, которые из-за почтенного возраста или состояния здоровья не всегда могут самостоятельно добраться до медицинских учреждений.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Киевской области реализуется на территории Броварского района. Выездные команды проводят консультации, первичные осмотры, измеряют основные показатели здоровья и помогают выявлять возможные заболевания на ранних этапах.

Проект стал результатом сотрудничества Киевской областной и Броварской горрайонной организаций Красного Креста, коммунального предприятия «ЦПМСП» Великодимерского поселкового совета, органов местного самоуправления и British Red Cross.

Особое внимание специалисты уделяют старикам, маломобильным гражданам и тем, кто имеет ограниченный доступ к медицинским услугам. Такой формат позволяет пройти необходимый обзор без продолжительных поездок.

Прием пациентов осуществляют по утвержденному графику с 09:00 до 13:00 во временных медицинских пунктах. Актуальное расписание выездов и места работы бригады рекомендуют уточнять в органах местных властей или Центре первичной медико-санитарной помощи Великодимерской общины.

Специалисты рекомендуют заранее уточнять дату и место приема во избежание лишнего ожидания.

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