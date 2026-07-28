Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области реализуется для нескольких категорий.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области стала доступнее жителям Великодимерской общины благодаря запуску мобильной медицинской бригады, сообщает Politeka.net.

О старте нового проекта сообщила Киевская областная организация Общества Красного Креста Украины .

Инициатива призвана обеспечить своевременный доступ к базовым медицинским услугам для людей, которые по возрасту или состоянию здоровья не всегда могут самостоятельно посетить лечебные учреждения.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Киевской области реализуется на территории Броварского района. В рамках программы выездные медицинские команды проводят консультации, первичные осмотры, контролируют показатели здоровья и помогают выявлять возможные заболевания ранних стадиях.

Запуск инициативы стал результатом сотрудничества Киевской областной и Броварской горрайонной организаций Красного Креста, коммунального некоммерческого предприятия «ЦПМСП» Великодимерского поселкового совета, органов местного самоуправления, а также при поддержке British Red Cross.

Особое внимание медики уделяют старикам, маломобильным гражданам и другим жителям, имеющим ограниченный доступ к медицинской помощи. Такой формат позволяет получить необходимые услуги без длительных поездок в больницы.

Прием пациентов осуществляется по утвержденному графику с 09:00 до 13:00 во временных медицинских пунктах. Актуальную информацию о месте работы бригады и датах выездов рекомендуют уточнять в местных властях или в Центре первичной медико-санитарной помощи Великодимерской общины.

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