Графики отключения света в Киевской области на 29 и 30 июля вводятся в связи с плановыми работами в электросетях.

Украинцам показали, какими следует ожидать графики отключения света, которые продлятся в Киевской области 29 и 30 июля, сообщает Politeka.net.

Жителей Киевской области предупредили о плановых графиках отключения света, которые будут введены 29 и 30 июля в связи с проведением ремонтных и профилактических работ на электросетях.

29 июля плановые отключения будут продолжаться с 08:00 до 19:00. В настоящее время без электроэнергии временно останется часть потребителей в селе Вита-Поштова по следующим адресам:

Артема Клымука — 200, 201

Вереснева — 3, 5, 99

Грушевського — 12/2

Лысенка — 2

Ревен Яр — 19А, 35

29.07.2026 года самые масштабные работы с 08:00 до 19:00 запланированы в селе Юривка. Там временные ограничения электроснабжения охватят дома на улицах:

40 рокив Перемогы — 1, 3, 5, 7-А, 9, 11, 100

Берегова

Васылькивська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, КВ.1, 13А

Гайова — 2, 3-Б, 3-Г, 3Д, 4, 5А, 5Б, 5Є, 8, 9, 9А, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 24

Горохивська — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 20А, 21, 22, 22А, 25, 25А, 29, 29А, 34, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 56А, 56Б, 56В

Довженка — 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 16

Довженка Олександра

Зелена — 1, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 3В, 3-Ж, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Зоряна — 27

И. Мазепы — 2, 3, 3, КВ.1, 3А, 3АКВ2, 3КВ2, 4, 6, 6А, 7, 11

Кооператывна — 1А, 1ТП745, 2, 2А, 3, 3А, 3-Д, 3-Е, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 9Б, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 18А, 18-Б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 33/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 47, 49, 50, 53, 57, 59, 61, 61Б, 63А, 67, 72, 76

Лисова — 1, 2, 3, 3А, 5, 7, 7А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23

Лугова — 2А, 8-Б, 54

Мазепы — 2

Набережна — 23-А

Нова — 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 4, 6А, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 14, 16, 16А, 16Б, 17, 17А, 19, 20, 21А, 24, 27А, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 45

Паркова — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 17А/к.н.:0103, 18, 22

Пивнична — 17

Польова — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23

Сиверська — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Соснова — 9, 9/6, 10

Тарасивська — 3, 6, 9, 29, 31, 46, 69, 73

Шевченка — 1, 1-А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 3-Б, 4, 4А, 4Б, 5, 6А, 8, 9А, 9-В, 10, 12, 14, 16, 16А, 17-А, 17В, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 35А, 35Б, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 42А, 43, 43А, 43-А/1, 43Б, 43Б/1, 43Б/2, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 53-А, 53Б, 53В, 53Г, 55, 55А, 57, 58Б, 59, 61, 62, 62/2, 63, 65, 65А, 65Б, 67, 69, 69А, 73, 75, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 81Б, 82, 83, 83А, 84, 85, 86, 87, 88, 88А, 89, 89А, 90, 91, 92, 92-Б, 94, 95, 95А, 96, 97, 97А, 98, 98, КВ.1, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 109А, 110, 111, 112, 114, 116, 118, 120, 120А, 122, 124, 126, 126А, 128, 130А, 131, 132, 134, 136, 136А, 136Б, 138, 140, 140А, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 152А, 154, 156, 158, 162, 164, 164А, 168, 170, 172, 176, 178, 180, 180А, 180Б, 182А, 182-Б, 182-Г, 184, 184А, 188, 188А, 190, 190А, 194, 196, 198, 200, 200А, 202, 202А, 204, 206, 208, 210, 210/1, 210А, 212, 212А, 212Б/2, 214, 216, 216А, 218, 218А, 220, 222, 224, 226, 228

Шкильный Тупык — 3, 5, 11

пров. Кооперативный — 1, 3, 5, 7, 9, 13, 13А, 15, 15А, 17, 19, 20, 24

пров. Шкильный — 1, 3А

30 июля ремонтные бригады будут работать с 08:30 до 20:00 в селе Гайшын. В Гайшине отключения электроэнергии запланированы на улицах:

Гайова — 47

Набережна — 10, 12, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 32А, 34, 36, 38, 4, 42, 44, 46, 6, 8

Переясливська — 19, 35

Покровська — 10, 12, 13, 14, 14А, 14В, 16, 17-Д, 18А, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29-б, 4

Покровського — 17

Польова — 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 66А, 68, 70

Садова — 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 6, 9

Стаднийчука Ивана — 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 3 А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 43, 45, 47, 6, 7, 8

Шевченка Тараса — 1, 1/1

30.07.2026 года с 08:30 до 20:00 часов в селе Вовчкив без света временно останутся отдельные дома на улицах:

Космонавтив — 39

Лисова — 43, 43/1, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

Лугова — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 35, 36, 37, 38, 5, 7, 8, 9

Лугова — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 35, 36, 37, 38, 5, 7, 8, 9 Молодижна — 5

Переяславська — 14, 18, 2, 20, 22

Полиська — 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4

Украинкы Леси — 1, 10, 2В, 39.

Источник: Гатненская территориальная община

Источник: Переяславская территориальная община.

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