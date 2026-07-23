Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области включает не только бытовую поддержку.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области продолжает предоставляться через программу «Уход на дому», которую реализует благотворительная организация «Каритас Киев» для поддержки людей, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, сообщает Politeka.net.

Инициатива направлена ​​на то, чтобы помочь людям оставаться в привычной среде и избежать необходимости постоянного пребывания в специализированных заведениях.

В рамках программы подопечным помогают с ведением домашнего хозяйства. Социальные работники могут приобрести и доставить продукты, лекарства и хозяйственные товары, помочь с приготовлением пищи, уборкой квартиры и оплатой коммунальных услуг.

Отдельное направление предполагает поддержку людей с ограниченной подвижностью и детей с инвалидностью. Речь идет о помощи с гигиеническими процедурами, одеванием, сменой постельного белья, кормлением и использованием необходимых средств ухода.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области включает не только бытовую поддержку. Участники программы помогают организовать взаимодействие с врачами, коммунальными службами и другими специалистами, а также способствуют оформлению документов и получению социальных услуг.

Программа также включает психологическую поддержку. Подопечные могут получить консультации, эмоциональную разгрузку и помощь в преодолении последствий продолжительного стресса.

Кроме этого, организация информирует людей о доступных механизмах социальной защиты, возможности получения бесплатной правовой помощи и обеспечения техническими средствами реабилитации, в частности колесными колесами, ортезами, тростями и другими необходимыми устройствами.

В «Каритас Киев» отмечают, что обратиться за поддержкой могут люди, нуждающиеся в регулярной помощи в повседневной жизни. Конкретный объем услуг определяется после оценки потребностей каждого заявителя.

Такой формат соответствует новостной подаче: главный факт — в первом абзаце, далее краткие информационные блоки с четкими деталями программы.

Источник: Карітас

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