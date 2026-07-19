Прогноз погоды на неделю с 20 по 26 июля помогает жителям строить свои планы.

Прогноз погоды на неделю с 20 по 26 июля в Киеве предусматривает дождливое начало, несколько сухих дней и возвращение осадков в конце семидневного периода, сообщает Politeka.net.

В понедельник, 20 июля, столицу покроет облачность. Дождь начнется с утра и продлится почти без перерыва до вечера. Воздух прогреется до +24 градусов, а ночная температура составит около +22.

Информацию об этом предоставляет Гидрометцентр .

Во вторник небо очистится от облаков. Осадков синоптики не прогнозируют, днем ​​ожидается +26, что сделает этот день одним из самых теплых за неделю.

В среду станет прохладнее. Максимальные показатели не превысят +23, небо остается затянутым, однако существенных дождей не предполагается.

Четверг принесет переменную облачность. Первая половина суток пройдет без осадков, однако вечером возможен кратковременный дождь. Дневная температура составит около +22.

По данным синоптиков, прогноз погоды на неделю с 20 по 26 июля в Киеве свидетельствует, что пятница и суббота будут преимущественно облачными, но сухими. Воздух днем ​​прогреется до +24, а ночью столбики термометров будут опускаться до +15…+16 градусов.

В воскресенье атмосферные условия снова изменятся. Утром будет идти дождь, который после короткого ослабления может вернуться вечером. Максимальная температура составит +25 градусов.

Метеорологи советуют жителям и гостям столицы иметь с собой зонт в начале и конце недели, а наиболее благоприятными для прогулок называют вторник, пятницу и субботу.

В целом погодные условия в течение недели будут оставаться комфортными, однако из-за периодических осадков следует следить за ежедневными обновлениями прогнозов.

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