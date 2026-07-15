Подорожание проезда в Киеве начинает охватывать частные маршрутные перевозки после изменения стоимости поездок в коммунальном транспорте, пишет Politeka.net.

С 15 июля отдельные перевозчики уже сообщили пассажирам о новых тарифах, которые будут достигать 25–30 гривен в зависимости от маршрута.

По информации, распространяющейся в социальных сетях, первые объявления об изменении стоимости появились в автобусах, работающих в разных районах столицы. В частности, на одном из маршрутов в Соломенском районе пассажиров предупредили, что с середины июля поездка обойдется в 25 гривен.

Перевозчики объясняют пересмотр расценок ростом затрат на обслуживание транспорта. Среди основных причин называют подорожание запасных деталей, расходных материалов, ремонт и обеспечение ежедневного выхода автобусов на линию.

Удорожание проезда в Киеве также коснется отдельных популярных направлений. По сообщениям пассажиров, на маршруте №575, соединяющем улицу Терещенковскую с Виноградарем, тариф должен вырасти до 30 гривен за поездку. В то же время, на маршруте №241 стоимость, по обнародованной информации, увеличится с 10 до 20 гривен.

Официальных сообщений об одновременном изменении цен на всех частных маршрутах пока нет. Каждый перевозчик принимает решение самостоятельно, учитывая собственные расходы и расчеты.

Эксперты транспортной отрасли отмечают, что рост эксплуатационных расходов, цен на комплектующие и техническое обслуживание заставляет операторов пересматривать финансовую модель работы. Поэтому в ближайшее время количество маршрутов с новыми тарифами может увеличиться.

Пассажирам рекомендуют обращать внимание на информационные объявления в салонах автобусов, где перевозчики сообщают о дате вступления новых расценок в силу и их актуальном размере.

Источник: glavcom

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