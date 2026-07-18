Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Киевской области предусматривает выплату 12 300 гривен.

Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Киевской области стало доступно новым заявителям в Белой Церкви, где начали регистрацию на программу поддержки от Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR Ukraine), сообщает Politeka.net.

Представить документы можно с 15 июля.

Размер выплат зависит от категории участников. За три месяца получатели могут получить от 10800 до 12300 гривен.

Подать заявку имеют право внутренне перемещенные лица, покинувшие опасные территории за последние 45 дней, переселенцы, сменившие место жительства от 46 дней до шести месяцев назад, а также граждане, вернувшиеся в свои дома в Украине или из-за границы не более года назад.

Для отдельных категорий предусмотрены дополнительные требования. В частности, среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 8300 гривен. При рассмотрении также учитывают состав домохозяйства, жилищные условия, уровень социальной уязвимости и место жительства.

В то же время Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Киевской области предусматривает выплату 12 300 гривен людям, которые недавно эвакуировались из зон боевых действий, переехавшим в течение последних шести месяцев переселенцам, а также пострадавшим от обстрелов за последние 45 дней. Вернувшимся домой в течение года предоставляют 10 800 гривен.

Регистрацию проводит благотворительный фонд «Право на защиту». Прием документов был организован в Центре поддержки внутренне перемещенных лиц в Белой Церкви на проспекте Независимости, 34. Посетителей обслуживают в порядке живой очереди.

Для оформления необходимо подготовить паспорт, регистрационный номер налогоплательщика, справку ВПЛ или другой документ, подтверждающий перемещение, свидетельства о рождении детей, банковские реквизиты в формате IBAN, а при необходимости документы об инвалидности или опеке.

Организаторы отмечают, что при регистрации должны присутствовать все члены семьи. Для маломобильных людей и детей младше трех лет предусмотрели отдельный порядок подачи документов при наличии соответствующих медицинских подтверждений.

Источник: UNHCR Ukraine

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