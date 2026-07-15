В то же время, ограничения движения транспорта в Киеве повлияли и на работу общественного сообщения.

Ограничение движения транспорта в Киеве было введено с 14 по 18 июля из-за проведения государственных мероприятий и ремонтных работ, передает издание Politeka.

В этот период частично перекрыли отдельные участки в Печерском, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах, а также изменили схемы курсирования нескольких троллейбусных маршрутов.

Информацию об этом предоставляет официальный портал Киева.

Больше всего неудобств ожидают пересечения улиц Елены Телиги, Щусева и Юрия Ильенко. Именно здесь в определенные дни будут временно закрывать тоннель под путепроводом, который каждый день используют тысячи автомобилистов. Поэтому нагрузка на близлежащие магистрали может существенно возрасти.

В городской администрации объясняют, что часть перекрытий связана с обеспечением безопасности во время официальных мер. В то же время водителям рекомендуют заранее планировать маршрут, чтобы избежать пробок в центральной части столицы.

Для объезда закрытого участка советуют воспользоваться улицами Кирилловской, Дорогожицкой, Щербаковской, Дегтяревской, Мельниковой и Овручской. Такие направления помогут обойти наиболее загруженные места и сократить время в пути.

В то же время, ограничения движения транспорта в Киеве повлияли и на работу общественного сообщения. Временно изменились маршруты троллейбусов №6, №16 и №18, поэтому пассажирам рекомендуют проверять актуальную информацию перед поездкой.

Оперативные сообщения о перекрытиях и обновленных схемах движения публикуют в приложении «Киев Цифровой», а также на официальных ресурсах городских властей и перевозчика. Это позволяет своевременно скорректировать поездку и избежать излишних задержек.

Жителям и гостям столицы рекомендуют учесть временные изменения при планировании поездок, ведь отдельные ограничения будут действовать до 18 июля включительно.

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