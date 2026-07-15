Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Киевской области предусматривает существенную выплату.

Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Киевской области стало доступно новым заявителям в Белой Церкви, где 15 июля начали регистрацию на программу поддержки от Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR Ukraine), передает Politeka.

В зависимости от категории участника сумма выплат за три месяца может составлять от 10800 до 12300 гривен.

Подать заявку могут внутренне перемещенные лица, выехавшие из-за боевых действий за последние 45 дней, переселенцы, сменившие место жительства от 46 дней до шести месяцев назад, а также граждане, вернувшиеся в свои дома в Украине или из-за рубежа в течение последнего года.

Информацию об этом предоставляет сама организация .

Для части соискателей предусмотрено дополнительное условие. Среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 8300 гривен. Также учитывают состав домохозяйства, жилищные условия, уровень уязвимости и близость к территориям, где продолжаются боевые действия.

В частности, денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Киевской области предусматривает выплату 12 300 гривен для людей, недавно покинувших опасные районы, переехавших в течение последних шести месяцев переселенцев, а также пострадавших от атак за последние 45 дней. Вернувшимся домой не более года назад назначают 10 800 гривен.

Регистрацию проводит благотворительный фонд «Право на защиту». Прием документов был организован в Центре поддержки ВПЛ в Белой Церкви по адресу: проспект Независимости, 34. Посетителей принимают в порядке живой очереди.

Для оформления заявки необходимо иметь паспорт, регистрационный номер налогоплательщика, справку переселенца или другой документ, подтверждающий перемещение, свидетельства о рождении детей, банковские реквизиты в формате IBAN и при наличии документы об инвалидности или опеке.

Организаторы отмечают, что при сборе данных должны присутствовать все члены семьи. Для маломобильных людей и детей младше трех лет предусмотрена отдельная процедура при наличии медицинских подтверждений. Окончательное решение о включении в программу принимается после собеседования и проверки соответствия установленным критериям.

Источник: UNHCR Ukraine

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