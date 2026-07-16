Графики отключения света в Киевской области необходимы на 17 июля для проведения плановых работ.

Украинцам рассказали, какими будут плановые графики отключения света, запланированные в Киевской области на 17 июля, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Киевской области необходимы на 17 июля для выполнения технического обслуживания электрооборудования. В ходе работ специалисты будут проводить проверку состояния сетей, заменять изношенные элементы и обновлять отдельные участки инфраструктуры, чтобы повысить надежность электроснабжения.

Так, 17 июля ремонтные бригады будут работать в селе Кременыще. С 08:00 до 19:10 без электроэнергии временно останется часть потребителей по следующим адресам:

50 рокив Перемогы — 103; 119; 12; 15; 20; 22; 3; 30; 31; 32; 4; 40; 44; 48; 49; 5; 53; 65; 66; 67; 72; 76; 7А; 80; 83; 84; 85; 88А; 90; 99

Грушевського — 10; 103А; 14; 15; 16; 19; 2; 20; 22; 24; 2В; 2-В; 2-Г; 3; 30; 30А; 38; 39; 43; 45; 49; 4В; 53; 54; 56; 57; 6; 60; 63; 69; 7; 71; 9

Лисова — 1; 4

Перемогы — :0317; :5266

Сиверська — :5010; :5049; :5071; :5072; :5074; 111; 13; 15; 19; 19А; 21; 21А; 23*; 29; 31; 41; 56; 91; 93

Скифська — 2А; 62; 79

Сонячна — 10; 100; 11; 13; 15; 18; 19; 24; 28; 3; 32; 33; 36; 39; 46; 48; 51; 54; 57; 57А; 58; 59; 6; 60; 62; 64; 67-А; 69; 70; 71; 73; 75; 76; 79; 8; 84; 93; 97; 9А

Якунина — 10; 100; 102; 104; 106; 108; 11; 110; 112; 114; 118; 12; 12, кв.3; 120; 120-А; 122; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 4; 42; 43; 43А; 44; 47; 47А; 48; 49; 50; 51; 54; 55; 56; 62; 64; 66; 66-А; 68; 68/А; 7; 70; 72; 72А; 72Б; 74; 8; 80; 82; 9; 90; 92; 94; 98; НАВРП.102

Кроме того, плановые работы запланированы и в селе Лисныкы. Здесь электроснабжение будет временно отсутствовать с 08:00 до 19:00. Обесточение коснутся только отдельных домов, расположенных по следующим адресам:

Ватутина — 127; 136; 138; 138А; 140А; 142; 1428; 143; 144; 146В; 148-А; 152; 152А; 154; 154А; 155; 156; 157; 159; 159А; 160; 161; 162А; 162Б; 162В; 163; 164; 165; 165А; 167; 168; 169; 169А; 170; 170-А; 171; 172; 173; 175; 175А; 177; 177Б; 179; 181; 181А; 183; 184; 185; 187; 189; 189А; 193; 197; 62А

Выноградна — :0054; 1; 1:1206; 10; 11; 12; 14; 14-А; 15; 16; 17; 17А; 18; 18-А; 1А; 2; 20; 21; 21А; 22; 23; 24; 25А; 26; 27; 28А; 29; 2А; 3; 31; 31А; 32; 32А; 33; 35; 36А; 37; 39; 3А; 4; 40; 42; 43; 44; 44А; 5; 52; 53А; 54; 57; 59; 6; 63; 63А; 7; 8; 8А; 9; 9А

Гайова — 1; 10; 126; 2; 5А; 65; 69; 69А; 71; 96

Игорева — 1

Колгоспна — 20

Ленина

Лисна — 1; 12; 18; 2; 20; 26; 32; 34; 52; 6; 8

Пидлисна — 32

Тарасова Ныва — :0020; 11/12; 14; 22; 7; 9

пров. Ватутина — 20

пров. Выноградный — 12; 14; 14А; 15; 16; 17А; 17Б; 19; 2; 21; 23; 25; 29; 3; 31; 39-А; 41; 46; 9; 9В

пров. Лисный — 100; 23; 28; 29; 31; 5.

Источник: Феодосіївська сільська рада

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