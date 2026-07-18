Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Київській області передбачає виплату 12 300 гривень.

Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Київській області стала доступною для нових заявників у Білій Церкві, де розпочали реєстрацію на програму підтримки від Агентства ООН у справах біженців (UNHCR Ukraine), повідомляє Politeka.net.

Подати документи можна з 15 липня.

Розмір виплат залежить від категорії учасника. За три місяці одержувачі можуть отримати від 10 800 до 12 300 гривень.

Подати заявку мають право внутрішньо переміщені особи, які залишили небезпечні території протягом останніх 45 днів, переселенці, що змінили місце проживання від 46 днів до шести місяців тому, а також громадяни, які повернулися до своїх домівок в Україні або з-за кордону не більше року тому.

Для окремих категорій передбачено додаткові вимоги. Зокрема, середньомісячний дохід на одного члена родини не повинен перевищувати 8 300 гривень. Під час розгляду також враховують склад домогосподарства, житлові умови, рівень соціальної вразливості та місце проживання.

Водночас Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Київській області передбачає виплату 12 300 гривень людям, які нещодавно евакуювалися із зон бойових дій, переселенцям, що переїхали протягом останніх шести місяців, а також постраждалим від обстрілів за останні 45 днів. Тим, хто повернувся додому протягом року, надають 10 800 гривень.

Реєстрацію проводить благодійний фонд «Право на захист». Прийом документів організували у Центрі підтримки внутрішньо переміщених осіб у Білій Церкві на проспекті Незалежності, 34. Відвідувачів обслуговують у порядку живої черги.

Для оформлення необхідно підготувати паспорт, реєстраційний номер платника податків, довідку ВПО або інший документ, що підтверджує переміщення, свідоцтва про народження дітей, банківські реквізити у форматі IBAN, а за потреби — документи про інвалідність чи опіку.

Організатори зазначають, що під час реєстрації мають бути присутні всі члени родини. Для маломобільних людей та дітей віком до трьох років передбачили окремий порядок подання документів за наявності відповідних медичних підтверджень.

Джерело: UNHCR Ukraine

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