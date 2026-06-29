Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області спрямована на посилення соціального захисту вразливих груп та покриття базових потреб.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області передбачає одноразову виплату 1500 гривень для визначених категорій населення за урядовою програмою підтримки, передає Politeka.

Кабінет Міністрів України затвердив постанову №341 від 18 березня 2026 року. Документ визначає механізм разового нарахування соціальних доплат для окремих груп громадян.

Процедура здійснюється автоматично. Подання заяв або додаткових звернень не передбачено.

Право на отримання коштів матимуть особи, яким уже призначено пенсійне забезпечення або державні соціальні виплати. Загальний рівень доходу не може перевищувати 25 950 гривень, що відповідає десяти прожитковим мінімумам для непрацездатних осіб.

До переліку включено пенсії за віком, інвалідністю, втратою годувальника, а також виплати за вислугу років і спеціальні надбавки. Окремо враховуються державні службовці, працівники місцевого самоврядування, науковці та військовослужбовці.

Додатково підтримка охоплює постраждалих через аварію на ЧАЕС, родини загиблих або зниклих безвісти захисників України. Для цих категорій сума надається незалежно від розміру основного забезпечення.

Також у список входять внутрішньо переміщені особи, малозабезпечені домогосподарства, люди без права на пенсію, опікуни та громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю. Окремо враховані одинокі матері, багатодітні родини та батьки тяжкохворих дітей.

У випадку відповідності кільком критеріям виплата призначається лише за однією підставою згідно з правилами програми.

У межах ініціативи Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області спрямована на посилення соціального захисту вразливих груп та покриття базових потреб у квітні 2026 року. Отримувачам радять перевіряти надходження коштів через банки або електронні сервіси.

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