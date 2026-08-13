У Запоріжжі 66,5% житлових будинків уже готові до опалювального сезону 2026–2027 років — роботи завершені в 2938 із 4419 запланованих будинків. Ще 1481 будинок у роботі, підготовка триватиме до жовтня.

Підготовка Запоріжжя до зими триває за графіком — Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради відзвітував про готовність житлового фонду до опалювального сезону 2026–2027 років, повідомляє офіційний сайт міськради.

Загалом до початку опалювального сезону в місті планують підготувати 4419 житлових будинків. Станом на 11 серпня роботи завершені в 2938 будинках — це 66,5% від загальної кількості. Ще 1481 будинок перебуває в роботі.

Комунальники та керуючі компанії активно ремонтують покрівлі. На сьогодні дахи приведені до ладу в 109 житлових будинках, що становить 76,2% від запланованого обсягу.

Одночасно фахівці перевіряють і ремонтують внутрішньобудинкові системи. Профілактичні роботи виконано на 770 системах теплопостачання, 668 системах холодного водопостачання та 589 системах електропостачання.

У Запоріжжі 3511 будинків підключені до централізованого опалення. При цьому 3423 будинки обладнані приладами обліку теплової енергії, а в 97 багатоквартирних будинках встановлені індивідуальні теплові пункти — вони дозволяють регулювати подачу тепла залежно від погоди.

Коли завершать підготовку до опалювального сезону

Роботи триватимуть протягом серпня та вересня. До кінця вересня служби мають завершити профілактику внутрішньобудинкових систем, а також роботи на об'єктах водопровідно-каналізаційного та теплового господарства. Загальнобудівельні роботи та поточні ремонти житлового фонду планують закінчити до 1 жовтня. Акти готовності теплового господарства прийматимуть після завершення ремонтів на мережах та заповнення внутрішньобудинкових систем теплоносієм — орієнтовно до середини вересня.

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