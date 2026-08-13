У Департаменті міського господарства Миколаєва заявили про необхідність перегляду тарифів на управління багатоквартирними будинками. Нинішня плата не покриває навіть базових потреб будинків.

Комунальні платіжки в Миколаївській області продовжують зростати — цього разу в департаменті міського господарства заявили про необхідність підвищити тариф на утримання багатоквартирних будинків більш ніж удвічі. Про це під час міського брифінгу повідомив начальник управління сталого розвитку міста Департаменту міського господарства Миколаївської міської ради Володимир Ніколайчук, передають «МикВісті».

За його словами, нинішній середній тариф на управління багатоквартирними будинками в Миколаєві становить лише 5,28 гривні за квадратний метр. При цьому економічно обґрунтований тариф, який дозволив би повноцінно утримувати житловий фонд, має бути щонайменше 12 гривень за квадратний метр.

У різних будинках міста тариф коливається приблизно від 3 до 9 гривень за квадратний метр. Посадовець наголосив, що конкретна сума має визначатися окремо для кожного будинку — залежно від його стану, площі прибудинкової території та переліку необхідних робіт.

Чому нинішній тариф не покриває потреб

Володимир Ніколайчук назвав низький тариф «кризою» і зазначив, що окремі управляючі компанії роками утримують плату на рівні 3-4 гривень за квадратний метр. За його словами, це створює лише ілюзію економії, а насправді веде до накопичення «прихованого боргу» будинку — проблем, які неможливо вирішити в межах такого фінансування.

«Є така тенденція більше серед управляючих компаній, що залишається на цьому привабливому соціальному рівні тариф, умовно, на три, на чотири гривні за квадратний метр, на якому вже нічого не робиться, але управляюча компанія не хоче втратити на цьому ринку свої позиції», — пояснив посадовець.

Одним із ключових факторів необхідності перегляду тарифу стало зростання вартості електроенергії — за офіційними даними Держстату, лише за останній рік вона подорожчала на 63,6%. При цьому сама послуга управління будинками в середньому по Україні зросла лише на 11,2%.

Як пропонують підвищувати тарифи

У мерії розглядають два можливі підходи. Перший — різке підвищення, як це сталося в Києві після проведення конкурсів на управителів у 2025 році, де для частини будинків тарифи зросли більш ніж удвічі. Другий варіант — поступова індексація, яка дозволить мешканцям адаптуватися до нових витрат.

За словами Володимира Ніколайчука, деякі будинки в Миколаєві не переглядали тариф із 2018 року — тобто останні вісім років. За цей час змінювалися і мінімальна заробітна плата, і податки, і вартість окремих складових послуги.

Хто визначає тариф і як його змінити

До 2018 року тарифи на утримання багатоквартирних будинків затверджували органи місцевого самоврядування. Після зміни законодавства рішення про розмір плати перейшло до співвласників будинку. Сьогодні тариф може бути затверджений рішенням загальних зборів співвласників, на договірних засадах з управителем або за результатами відкритого конкурсу з вибору управителя.

Близько 97% житлового фонду Миколаєва приватизовано, тож саме власники мають усвідомлювати свою відповідальність за стан спільного майна. Посадовець наголосив, що централізованої міської статистики щодо тарифів немає — дані доводиться збирати зі звітів Держстату або з протоколів і договорів, які подають управителі.

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