Рівненська ОВА пояснила, як вибудувана система підтримки людей, які прибувають із зони бойових дій — від моменту реєстрації до повної інтеграції в життя громади.

Підтримка вразливих категорій у Рівненській області охоплює широкий спектр послуг — від ветеранів до внутрішньо переміщених осіб. В обласній військовій адміністрації наголошують: евакуація не завершується в момент, коли людина ступає на безпечну територію. Далі починається не менш важливий етап — адаптація та інтеграція в нову громаду.

Як повідомляє Рівненська обласна державна адміністрація, в регіоні вибудувано комплексну систему постевакуаційного супроводу. Вона охоплює кілька ключових напрямків: негайне забезпечення базових потреб, тимчасове житло, оформлення статусу ВПО та грошових виплат, а також допомогу в працевлаштуванні.

Перші кроки після прибуття: що роблять одразу

Після прибуття евакуаційного транспорту на Рівненщині людей зустрічають представники соціальних служб, ДСНС та волонтери. На місці працюють мобільні бригади, які допомагають із первинною реєстрацією, надають теплий одяг, гаряче харчування та за потреби — медичну допомогу.

Усім прибулим одразу пропонують тимчасове розміщення — це можуть бути місця компактного проживання, гуртожитки або модульні містечка. Паралельно фахівці соцзахисту консультують щодо оформлення довідки ВПО, без якої неможливо отримати державні виплати.

Житло: від тимчасового до постійного

Житлове питання — одне з найгостріших для евакуйованих. У Рівненській області діє програма забезпечення тимчасовим житлом, а також механізми переходу до постійного. Обласна влада співпрацює з міжнародними організаціями для ремонту та облаштування приміщень під соціальне житло.

Окремий напрям — компенсація оренди за програмою «Прихисток». Власники житла, які безкоштовно розміщують ВПО, отримують від держави близько 450 гривень на місяць за кожну особу. Наразі в області за цією програмою розміщено тисячі переселенців.

Як отримати тимчасове житло

Для отримання місця в місці компактного проживання або гуртожитку необхідно звернутися до управління соціального захисту за місцем перебування. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та за можливості — документи, що підтверджують факт евакуації з небезпечного регіону. Рішення про надання житла ухвалюється протягом кількох днів.

Грошові виплати: хто і скільки отримує

Усі евакуйовані, які оформили статус ВПО, мають право на щомісячну державну допомогу на проживання: 3 000 гривень для осіб з інвалідністю та дітей, 2 000 гривень — для інших категорій. Виплати призначаються на шість місяців із можливістю продовження.

Крім державних виплат, на Рівненщині діють програми підтримки від міжнародних організацій — УВКБ ООН, МОМ, ЮНІСЕФ. Суми допомоги варіюються від 2 200 до 10 800 гривень на особу залежно від категорії вразливості. Інформацію про актуальні програми можна отримати в ЦНАПах області та в управліннях соцзахисту.

Які документи потрібні для виплат

Для оформлення грошової допомоги ВПО потрібно подати заяву до найближчого ЦНАПу або управління соціального захисту. Перелік документів: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, довідка ВПО, свідоцтва про народження дітей (за наявності). Заяву також можна подати через портал «Дія».

Працевлаштування: як знайти роботу на новому місці

Служба зайнятості Рівненської області пропонує евакуйованим сприяння в працевлаштуванні. Фахівці допомагають скласти резюме, підібрати вакансії та за потреби — пройти безкоштовне перенавчання. Окремо діє програма компенсації роботодавцям, які працевлаштовують ВПО — держава відшкодовує частину заробітної плати протягом перших місяців роботи.

Для підприємців із числа ВПО доступні грантові програми на започаткування власної справи. У Рівненській ОВА зазначають, що лише за останній рік десятки родин переселенців скористалися такими можливостями й відкрили власний бізнес на Рівненщині.

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