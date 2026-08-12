У Хмельницькому для внутрішньо переміщених осіб організовують безкоштовну видачу ковдр. Акцію проводить громадська організація «Територія Добра Поділля» — розповідаємо, хто може отримати допомогу та як зареєструватися.

Гуманітарну допомогу для ВПО у Хмельницькому продовжують надавати — цього разу переселенцям пропонують отримати безкоштовні ковдри. Видачу організовує громадська організація «Територія Добра Поділля», повідомляє видання «ДеДопомога».

Допомога розрахована на внутрішньо переміщених осіб, які прибули до Хмельницького протягом 2026 року. Йдеться про переселенців із Харківщини, Донеччини, Сумщини та інших територій, де тривають активні бойові дії.

Коли та де видаватимуть ковдри

Видача гуманітарної допомоги відбудеться у четвер, 13 серпня, з 10:00 до 12:00 за адресою: вулиця Мазура, 18/2, місто Хмельницький. Організатори попереджають: кількість ковдр обмежена, тож варто поквапитися.

Для отримання допомоги при собі необхідно мати паспорт та довідку внутрішньо переміщеної особи. Без цих документів ковдру не видадуть.

Як зареєструватися

Організатори запровадили попередню реєстрацію — посилання на неї поширюють через офіційні канали ГО «Територія Добра Поділля». Важливе уточнення: якщо ви вже отримували ковдру від цієї організації протягом останніх 6–9 місяців, просять не реєструватися повторно.

У громадській організації наголошують, що передусім хочуть підтримати тих переселенців, які ще не отримували такої допомоги. Це дозволить охопити більшу кількість родин, які справді потребують теплих речей напередодні холодів.

Нагадаємо, що в Хмельницькому діє кілька програм підтримки внутрішньо переміщених осіб — від продуктових наборів до допомоги з пошуком житла. Стежте за анонсами місцевої влади та громадських організацій, щоб не пропустити наступні можливості.

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