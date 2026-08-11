11 серпня "Хмельницькводоканал" попередив мешканців мікрорайону Дубове про тимчасове припинення водопостачання через аварійно-відновлювальні роботи.

Комунальні проблеми на Хмельниччині продовжують турбувати мешканців — цього разу йдеться про тимчасове обмеження водопостачання в обласному центрі.

Як повідомляє офіційний сайт Хмельницької міської ради з посиланням на МКП "Хмельницькводоканал", 11 серпня у мікрорайоні Дубове можливі перебої з водопостачанням.

Що відомо про відключення води

За інформацією комунального підприємства, у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами з 14:00 до 18:00 можливе часткове відключення водопостачання та пониження тиску в мережі. Орієнтовна тривалість обмежень — чотири години.

Мешканцям мікрорайону Дубове варто заздалегідь подбати про запас води для питних та господарських потреб. У комунальному підприємстві не виключають, що після завершення ремонтних робіт тиск у мережі відновлюватиметься поступово, тож повне відновлення водопостачання може зайняти додатковий час.

Що робити мешканцям

Комунальники радять мешканцям мікрорайону Дубове завчасно набрати воду. У разі виникнення додаткових питань щодо водопостачання можна звертатися до контакт-центру Хмельницької міської ради за номером 0 800 501 580 або безпосередньо до МКП "Хмельницькводоканал".

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