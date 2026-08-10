У Волинській ОВА відбулася зустріч із представниками Рад ВПО, органів влади та громадських організацій, де обговорили забезпечення переселенців житлом, працевлаштування та захист їхніх прав.

Нові робочі місця на Волині з'являються для різних категорій населення — паралельно в області вирішують житлове питання для переселенців, готуючи проєкти будівництва одразу у двох громадах.

Як повідомляє Волинська ОВА, 7 серпня відбулася зустріч із представниками Рад з питань внутрішньо переміщених осіб, органів влади та громадських організацій. Головними темами стали забезпечення переселенців житлом, працевлаштування, захист прав і підготовка громад до реалізації нових державних програм.

Т.в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк наголосив, що підтримка ВПО залишається пріоритетом. «Ми готові до відкритого діалогу, готові чути людей і, найголовніше, готові оперативно вирішувати проблемні питання», — підкреслив посадовець.

Які громади готують проєкти житла

Нововолинська та Володимирська громади вже підготували проєктну документацію для облаштування додаткових місць проживання ВПО. За словами директорки обласного департаменту соціального захисту населення Оксани Гобод, ці проєкти дозволять покращити умови в гуртожитках і створити нові місця для переселенців.

«Конкретні дії говорять про серйозність намірів. Наше завдання — якісно реалізувати державні програми, щоб область і надалі могла залучати додаткові кошти», — прокоментував Роман Романюк.

Водночас інші громади області закликали не зволікати й уже зараз готувати проєктно-кошторисну документацію для майбутніх об'єктів — це пришвидшить отримання державного фінансування в наступних бюджетних періодах. Благодійний фонд «Рокада» підтвердив готовність допомагати громадам із підготовкою документів та консультуванням.

Ради ВПО отримали ширші повноваження

Голова Ради з питань ВПО при Волинській ОВА Ірина Пилипенко звернула увагу, що після останніх змін у законодавстві Ради ВПО отримали значно ширші повноваження. Тепер вони не лише представляють інтереси переселенців, а й здійснюють моніторинг потреб, беруть участь у зборі інформації, напрацюванні пропозицій для органів влади та контролюють вирішення актуальних питань.

Нині такі ради працюють при ОВА, чотирьох районних військових адміністраціях та у 22 громадах області. Водночас у частині територіальних громад їх ще необхідно створити або оновити відповідно до нових вимог законодавства. Після двох років роботи склад Рад ВПО потрібно переобрати, а за потреби — залучити нових фахівців, зокрема юристів.

Працевлаштування: що пропонують переселенцям

Окремо порушили питання працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Членкиня обласної Ради з питань ВПО Олена Горбенко запропонувала розміщувати актуальні вакансії на сайтах профільних департаментів та громад — наприклад, у закладах освіти чи охорони здоров'я. Також прозвучала пропозиція активніше залучати переселенців до роботи за сумісництвом — багато з них є висококваліфікованими фахівцями, значна частина заробітку яких іде на оплату орендованого житла.

Очільник області дав відповідні доручення керівникам підрозділів і підкреслив, що Волинська ОВА працюватиме над розширенням можливостей для підтримки переселенців, аби люди, які через війну знайшли прихисток на Волині, мали гідні умови для життя й інтеграції.

Куди звертатися, якщо порушили права

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області Максим Шкльода закликав переселенців не залишати без уваги випадки порушення своїх прав. Якщо людина не отримала належної відповіді від органів влади, соціальних служб або має проблеми з виплатами чи отриманням необхідної інформації, вона може звернутися до Представництва Омбудсмана за коротким номером гарячої лінії 1678.

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