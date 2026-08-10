У перший день тестової мережі 5G у Києві оператори зафіксували вражаючі показники швидкості мобільного інтернету — подекуди понад 2 Гбіт/с. Понад 235 тисяч абонентів уже протестували нову технологію.

Транспортна ситуація в Києві залишається напруженою через атаки на залізницю, однак у цифровій сфері столиця переживає справжній прорив — перші результати тестування 5G показали швидкість, яка перевершила очікування навіть самих операторів.

Після запуску тестової мережі п'ятого покоління в столиці новою технологією за першу добу скористалися понад 235 тисяч абонентів. Зокрема, 5G протестували близько 100 тисяч клієнтів "Київстар", 135 тисяч абонентів Vodafone Україна та десятки тисяч користувачів lifecell. Такі масштаби підключень за один день стали несподіванкою для зв'язківців.

Яку швидкість показали оператори

Найвищий результат зафіксував "Київстар". За даними оператора, середня швидкість мобільного інтернету в тестовій 5G-мережі становила від 600 до 800 Мбіт/с, а максимальна перевищила позначку у 2 Гбіт/с. Такого показника вдалося досягти в районі Ботанічного саду імені Олександра Фоміна в центрі Києва.

Vodafone Україна продемонстрував середню швидкість близько 600 Мбіт/с. Водночас максимальний показник майже сягнув 2 Гбіт/с навіть за значного навантаження на мережу. Лише за першу добу користувачі оператора передали понад 25 ТБ даних — це співставно з місячним трафіком невеликого міста.

Абоненти lifecell під час тестування отримували в середньому 500–700 Мбіт/с. Максимальна зафіксована швидкість у мережі третього оператора становила до 1,5 Гбіт/с.

Де вже працює 5G у Києві

Тестове покриття мережі поступово розширюється. Vodafone Україна вже запустив 5G у всіх районах столиці. "Київстар" наразі зосередився переважно на центральній частині міста та популярних туристичних локаціях.

Оператори попереджають: показники швидкості можуть суттєво відрізнятися залежно від конкретних умов. На фактичну продуктивність впливають модель смартфона, якість сигналу, кількість одночасно підключених абонентів і поточне навантаження на базову станцію.

Чи потрібно доплачувати за 5G

Для користувачів перехід на 5G не означає додаткових витрат. Якщо смартфон підтримує стандарт п'ятого покоління та перебуває в зоні відповідного покриття, мобільний інтернет працює в межах чинного тарифу. Жодних додаткових пакетів чи налаштувань не потрібно — достатньо мати сумісний пристрій.

Перші результати тестування підтверджують: у реальних умовах 5G у Києві здатен забезпечувати швидкість у сотні мегабіт на секунду, а в окремих місцях — наближатися до 2 Гбіт/с і навіть перевищувати цей показник. Як повідомляє ТехноФан, такі цифри стали приємним сюрпризом навіть для самих операторів.

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