ПриватБанк готується до запуску платних щомісячних підписок із покращеними тарифами. Клієнтам запропонують два нові тарифні плани — "Приват Pro" за 129 грн та "Спільно Pro" за 300 грн на місяць.

Тарифи на комунальні послуги в Україні стрімко зростають, а тепер ще й державний ПриватБанк готує для українців нову статтю витрат — платні щомісячні підписки на банківські послуги.

Як повідомляє видання "Кошти", сервіс офіційно ще не анонсовано, однак у київському метро вже з'явилися рекламні борди з назвою "Приват Підписки". Паралельно банк тестує новий продукт серед обмеженої групи користувачів із повною забороною на розголошення деталей. Попри це, у соціальних мережах уже з'явилися перші подробиці майбутнього сервісу.

Після повноцінного запуску клієнтам запропонують три варіанти обслуговування. Базовий тариф "Приват" залишиться безкоштовним — це звичний набір послуг і тарифів, яким українці користуються зараз. Новачками стануть два платні пакети: "Приват Pro" за 129 грн на місяць та "Спільно Pro" за 300 грн на місяць.

Що отримають підписники? Передусім — покращені умови кешбеку, вищі ставки за депозитними вкладами та кращі умови за кредитними картками. Зокрема, пільговий період за кредиткою зросте на 7 днів — з 55 до 62 днів. Також обіцяють оплату мобільного зв'язку без комісії та комунальних платежів без додаткових зборів. Щоправда, у багатьох українських банків ці опції вже давно є базовими й безкоштовними.

Водночас один із найболючіших для клієнтів моментів платна підписка не вирішує. Комісія за карткові перекази між власними рахунками (наприклад, з "Універсальної" на "Картку для виплат") зберігається навіть для підписників "Pro" та "Спільно Pro". Це питання роками залишається головним докором клієнтів до ПриватБанку.

Коли чекати запуску та що робити зараз

Офіційної дати старту "Приват Підписок" банк поки не називає. Продукт перебуває на етапі тестування, тож фінальні тарифи й умови можуть змінитися. Очікується, що після запуску підписка буде доступна для підключення через мобільний застосунок "Приват24".

Наразі єдине, що можуть зробити клієнти, — стежити за офіційними повідомленнями банку. Жодних активних дій (перехід на новий тариф, додаткові заявки) не потрібно — базовий "Приват" залишиться безкоштовним, а платні пакети будуть виключно добровільними.

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