ПриватБанк готовится к запуску платных ежемесячных подписок с улучшенными тарифами. Клиентам предложат два новых тарифных плана — "Приват Pro" за 129 грн и "Спільно Pro" за 300 грн в месяц.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине стремительно растут, а теперь еще и государственный ПриватБанк готовит для украинцев новую статью расходов — платные ежемесячные подписки на банковские услуги.

Как сообщает издание "Кошти", сервис официально еще не анонсирован, однако в киевском метро уже появились рекламные борды с названием "Приват Підписки". Параллельно банк тестирует новый продукт среди ограниченной группы пользователей с полным запретом на разглашение деталей. Несмотря на это, в социальных сетях уже появились первые подробности будущего сервиса.

После полноценного запуска клиентам предложат три варианта обслуживания. Базовый тариф "Приват" останется бесплатным — это привычный набор услуг и тарифов, которыми украинцы пользуются сейчас. Новичками станут два платных пакета: "Приват Pro" за 129 грн в месяц и "Спільно Pro" за 300 грн в месяц.

Что получат подписчики? Прежде всего — улучшенные условия кешбэка, более высокие ставки по депозитным вкладам и лучшие условия по кредитным картам. В частности, льготный период по кредитке увеличится на 7 дней — с 55 до 62 дней. Также обещают оплату мобильной связи без комиссии и коммунальных платежей без дополнительных сборов. Правда, во многих украинских банках эти опции уже давно являются базовыми и бесплатными.

В то же время один из самых болезненных для клиентов моментов платная подписка не решает. Комиссия за карточные переводы между собственными счетами (например, с "Универсальной" на "Карту для выплат") сохраняется даже для подписчиков "Pro" и "Спільно Pro". Этот вопрос годами остается главным упреком клиентов к ПриватБанку.

Когда ждать запуска и что делать сейчас

Официальной даты старта "Приват Підписок" банк пока не называет. Продукт находится на этапе тестирования, поэтому финальные тарифы и условия могут измениться. Ожидается, что после запуска подписка будет доступна для подключения через мобильное приложение "Приват24".

Пока единственное, что могут сделать клиенты, — следить за официальными сообщениями банка. Никаких активных действий (переход на новый тариф, дополнительные заявки) не требуется — базовый "Приват" останется бесплатным, а платные пакеты будут исключительно добровольными.

Также Politeka сообщала, в Днепре планируют поднять тарифы на воду: стало известно, насколько взлетят цены.

Ранее Politeka сообщала, гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области: что нужно знать украинцам о необходимой поддержке.

Как сообщала Politeka, денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: что нужно знать украинцам, чтобы не потерять выплаты.