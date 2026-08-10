Торговая сеть "Сильпо" столкнулась с логистическими трудностями после российского удара по складским комплексам в Херсонской области — в супермаркетах заметно опустели полки со свежими продуктами.

Торговая сеть "Сильпо" столкнулась с серьезными логистическими трудностями после российского удара по складским комплексам — в супермаркетах сети по всей Украине, в частности в Херсонской области, заметно опустели полки со свежими продуктами.

Как сообщает Новини.LIVE, 5 августа российские войска нанесли удар по логистической инфраструктуре ритейлера. В результате атаки погибли шестеро сотрудников "Сильпо", а складские помещения получили значительные разрушения.

Какие товары исчезли с полок

Наиболее заметным дефицит стал в отделах свежей продукции. В первую очередь речь идет о зелени, фруктах и овощах — именно эти категории товаров требуют быстрой логистики и надлежащих условий хранения, которые были нарушены из-за повреждения складов.

В торговых залах представители сети уже разместили специальные информационные плакаты, объясняющие покупателям ситуацию. "Дорогие друзья, из-за последствий вражеской атаки на нашу логистическую инфраструктуру доставка некоторых товаров требует больше времени", — говорится в объявлении компании.

Масштаб разрушений

Российский удар 5 августа нанес значительный ущерб не только "Сильпо". Пожары и разрушения разной степени зафиксированы на логистических объектах ряда ведущих украинских компаний: NOVUS, "Нова пошта", ROZETKA, "Эпицентр", INTERTOP, PUMA, LIQUI MOLY Ukraine, Toyota Украина и других.

Что делать покупателям

В компании заверяют, что уже приступили к экстренным мерам по восстановлению поставок. Тем временем покупателям советуют учитывать возможное отсутствие некоторых свежих товаров в ближайшие дни и при необходимости обращаться к персоналу магазинов за информацией о наличии конкретных позиций.

В целом за прошедшую неделю Россия выпустила по украинским городам 61 ракету, 1560 дронов и 1540 авиабомб. Были серьезно повреждены объекты критической инфраструктуры, портовые сооружения, склады, железная дорога и десятки жилых домов.