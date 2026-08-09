Херсонская ОВА презентовала мобильное приложение "БЕЗ МЕЖ" — единую цифровую платформу, объединяющую сервисы, льготы и социальные программы для ветеранов, ветеранок и их семей.

Херсонская областная военная администрация официально презентовала новое мобильное приложение "БЕЗ МЕЖ", которое должно стать универсальным цифровым помощником для ветеранов, ветеранок и членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА.

Приложение создано как единая точка доступа к государственным и негосударственным сервисам. В нем собраны актуальные льготные предложения, социальные программы, юридические консультации и возможности для трудоустройства. Платформа призвана упростить ветеранам поиск необходимой помощи — без очередей, звонков и лишней бюрократии.

Что именно доступно в приложении "БЕЗ МЕЖ"

Платформа охватывает несколько ключевых направлений поддержки. Пользователям доступны: информация о денежных выплатах и компенсациях, перечень медицинских услуг по бесплатному лечению и реабилитации, программы психологической поддержки, а также актуальные вакансии от работодателей, готовых трудоустраивать ветеранов.

Отдельный раздел посвящен образовательным возможностям — здесь можно найти информацию о бесплатном обучении, курсах переквалификации и грантовых программах для открытия собственного дела. Также в приложении есть юридический справочник с контактами специалистов, которые бесплатно консультируют ветеранов.

Как загрузить и пользоваться приложением

Приложение "БЕЗ МЕЖ" уже доступно для загрузки. Найти его можно в официальных магазинах — App Store для пользователей iPhone и Google Play для владельцев устройств на Android. После установки необходимо пройти короткую регистрацию, указав основные данные о статусе ветерана или члена семьи.

Какие документы могут понадобиться

Для полноценного использования всех функций платформы рекомендуется иметь удостоверение участника боевых действий или другой документ, подтверждающий статус ветерана. В случае возникновения технических вопросов в приложении предусмотрен раздел поддержки с контактами службы помощи.

Как подчеркнули в Херсонской ОВА, платформа будет постоянно обновляться — перечень услуг и партнерских предложений будут расширять, чтобы охватить как можно больше потребностей ветеранского сообщества области.