Во Львовской области 189 ветеранов с инвалидностью вследствие войны и членов семей погибших Защитников получат государственную денежную компенсацию на приобретение жилья.

Жилищные программы для жителей Львовской области расширяются — в этом году 189 ветеранов с инвалидностью вследствие войны I и II групп, а также членов семей погибших Защитников получат государственную денежную компенсацию на приобретение жилья.

Как сообщает пресс-служба Львовской областной военной администрации, выплаты предусмотрены государственной программой поддержки ветеранов и их семей. Всего в списке получателей — 189 человек, которые относятся к наиболее уязвимым категориям.

Кто именно получит компенсацию

Государственная денежная компенсация на приобретение жилья предназначена для двух основных категорий. Первая — ветераны с инвалидностью вследствие войны I и II групп. Вторая — члены семей погибших Защитников Украины. Именно эти категории имеют первоочередное право на получение средств для решения жилищного вопроса.

Всего на Львовщине в этом году компенсацию получат 189 человек. Это означает, что столько же семей смогут приобрести собственное жилье или улучшить свои жилищные условия за государственный счет.

Как происходит выплата

Механизм предусматривает, что средства перечисляются непосредственно на специальный счет получателя. Использовать их можно исключительно на приобретение жилья — квартиры, дома или на долевое участие в строительстве. Деньги не выдаются наличными, что исключает их нецелевое использование.

Размер компенсации рассчитывается индивидуально, исходя из количества членов семьи, нормативной площади жилья и средней стоимости квадратного метра в регионе. Получатели имеют право самостоятельно выбрать жилье на вторичном или первичном рынке.

Какие документы нужны для получения

Для оформления компенсации необходимо подать заявление в соответствующий структурный отдел Львовской ОВА. Среди обязательных документов — паспорт, идентификационный код, удостоверение ветерана или члена семьи погибшего, справка об инвалидности (для ветеранов I и II групп), а также документы, подтверждающие потребность в улучшении жилищных условий.

Срок рассмотрения заявления составляет до 30 календарных дней. После принятия положительного решения средства перечисляются на открытый у получателя счет в банке.

Напомним, что программа государственной денежной компенсации на жилье для ветеранов действует во всех областях Украины, однако количество получателей и объемы финансирования различаются в зависимости от региона. Львовщина стабильно входит в число областей с наибольшим количеством получателей такой помощи.

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