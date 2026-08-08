В Марганце Днепропетровской области круглосуточно ведутся работы по подключению громады к альтернативному источнику водоснабжения — на объекте задействованы семь бригад сварщиков из Днепра.

В Днепропетровской области происходят важные изменения — в Марганце стартовало круглосуточное подключение громады к альтернативному источнику водоснабжения. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Глава ОВА лично проверил, как проходят работы на объекте. Сейчас там работают семь бригад сварщиков из Днепра, которые в усиленном режиме монтируют новый водопровод для Марганецкой и соседних громад.

Почему Марганцу нужен альтернативный водопровод

После уничтожения Каховской ГЭС Марганецкая громада, как и ряд других населенных пунктов Днепропетровщины, потеряла централизованное водоснабжение. Каховское водохранилище, которое десятилетиями было основным источником воды для региона, обмелело, и местные власти были вынуждены искать новые технические решения.

Альтернативный источник, к которому сейчас подключают громаду, должен обеспечить стабильную подачу воды для тысяч жителей. Работы ведутся без выходных, в круглосуточном режиме — это позволит завершить проект в максимально сжатые сроки.

Семь бригад из Днепра: как продвигаются работы

На объекте одновременно работают семь бригад сварщиков — специалистов, которых специально направили из областного центра. Они выполняют сварочные работы на магистральном трубопроводе, который соединит Марганец с новым источником водоснабжения.

По словам главы ОВА, темпы работ высокие, а контроль за качеством — постоянный. После завершения сварочных работ начнется этап гидравлических испытаний, что является обязательным условием перед запуском системы.

Что это означает для жителей

Подключение к альтернативному водопроводу означает, что жители Марганца и окрестных сел смогут пользоваться централизованным водоснабжением без перебоев. Сейчас во многих районах громады вода подается по графику или подвозится коммунальными службами, что создает значительные неудобства для людей.

Проект реализуется за счет областного бюджета и при поддержке международных партнеров. Точная дата запуска водопровода пока не называется, однако, учитывая круглосуточный темп работ, завершение ожидается в ближайшее время.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Днепропетровской области на 8 и 9 августа: где придется встретить выходные без электричества.

Также Politeka сообщала, дефицит продуктов в Днепропетровской области: какие товары могут стать редкостью в магазинах.

Как сообщала Politeka, ВПЛ могут получить бесплатное жилье в Днепропетровской области: кто какие квартиры получает и как подать заявку.