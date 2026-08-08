Николаевский городской совет принял решение о передаче земельного участка в Корабельном районе департаменту ЖКХ для обустройства модульного городка для переселенцев.

Жилье для переселенцев в Николаевской области стало еще на шаг ближе — городской совет наконец согласовал земельный участок под модульный городок, однако без решения вопроса коммуникаций проект рискует остаться на бумаге.

Решение приняли во время сессии Николаевского городского совета 6 августа. Разрешение на пользование землей получил Департамент жилищно-коммунального хозяйства. «За» проголосовали 28 депутатов — все, кто участвовал в онлайн-заседании, сообщает Интент.

Участок расположен в Корабельном районе Николаева. Именно там планируют установить модульные дома для внутренне перемещенных лиц. Ранее землю хотели передать коммунальному предприятию «Свій дім», однако 31 июля депутаты во второй раз не поддержали такое решение. После этого проект доработали и изменили получателя — теперь это департамент ЖКХ.

Что говорят в городском совете

Мэр Александр Сенкевич подчеркнул, что Николаев принял большое количество переселенцев — прежде всего из Херсонщины и прифронтовых громад Николаевской области. По его словам, найти арендное жилье в городе сейчас крайне сложно, поэтому модульный городок должен частично решить эту проблему.

В то же время Сенкевич признал: собственных программ строительства или обеспечения жильем переселенцев у города нет — не хватает средств. Городские власти вынуждены полагаться на государственные и международные проекты. Установка модульных домов не требует финансирования из городского бюджета — от громады требуется лишь предоставить земельный участок.

Коммунальная ловушка: денег на воду нет

Несмотря на принятое решение, остается открытым ключевой вопрос — подключение модульного городка к сетям водоснабжения и водоотведения. Еще во время заседания профильной комиссии по вопросам экологии депутаты поставили под сомнение готовность города обеспечить модульные домики необходимыми коммуникациями. Как выяснилось, средств на подведение воды и канализации пока нет.

Во время обсуждения на сессии депутат Мазанко поинтересовалась, есть ли у города собственные программы для переселенцев. Ответ мэра подтвердил: из-за дефицита бюджета рассчитывать приходится только на внешнее финансирование. Поэтому когда именно модульный городок заработает — пока неизвестно.

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