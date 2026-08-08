Миколаївська міська рада ухвалила рішення про передачу земельної ділянки в Корабельному районі департаменту ЖКГ для облаштування модульного містечка для переселенців.

Житло для переселенців у Миколаївській області стало ще на крок ближчим — міська рада нарешті погодила земельну ділянку під модульне містечко, проте без вирішення питання комунікацій проєкт ризикує залишитися на папері.

Рішення ухвалили під час сесії Миколаївської міської ради 6 серпня. Дозвіл на користування землею отримав Департамент житлово-комунального господарства. «За» проголосували 28 депутатів — усі, хто брав участь в онлайн-засіданні, повідомляє Інтент.

Ділянка розташована в Корабельному районі Миколаєва. Саме там планують встановити модульні будинки для внутрішньо переміщених осіб. Раніше землю хотіли передати комунальному підприємству «Свій дім», однак 31 липня депутати вдруге не підтримали таке рішення. Після цього проєкт доопрацювали й змінили отримувача — тепер це департамент ЖКГ.

Що кажуть у міській раді

Мер Олександр Сєнкевич наголосив, що Миколаїв прийняв велику кількість переселенців — насамперед із Херсонщини та прифронтових громад Миколаївської області. За його словами, знайти орендоване житло в місті зараз украй складно, тож модульне містечко має частково розв'язати цю проблему.

Водночас Сєнкевич визнав: власних програм будівництва чи забезпечення житлом переселенців у міста немає — бракує коштів. Міська влада змушена покладатися на державні та міжнародні проєкти. Встановлення модульних будинків не потребує фінансування з міського бюджету — від громади вимагається лише надати земельну ділянку.

Комунальна пастка: грошей на воду немає

Попри ухвалене рішення, залишається відкритим ключове питання — підключення модульного містечка до мереж водопостачання та водовідведення. Ще під час засідання профільної комісії з питань екології депутати поставили під сумнів готовність міста забезпечити модульні будиночки необхідними комунікаціями. Як з'ясувалося, коштів на підведення води та каналізації наразі немає.

Під час обговорення на сесії депутатка Мазанко поцікавилася, чи є в міста власні програми для переселенців. Відповідь мера підтвердила: через дефіцит бюджету розраховувати доводиться лише на зовнішнє фінансування. Тож коли саме модульне містечко запрацює — наразі невідомо.

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