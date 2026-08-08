У модульному містечку для ВПО в Сосниці на Чернігівщині немає укриття, вогнегасників, а опалення й вода повністю залежать від електроенергії — такі результати моніторингового візиту представників Омбудсмана.

Житло для переселенців на Чернігівщині має відповідати базовим стандартам безпеки — однак перевірка модульного містечка в Сосниці виявила низку критичних недоліків.

Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Чернігівській області провело моніторинговий візит до модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб у селищі Сосниця. Як повідомляє 0462.ua, результати перевірки виявилися невтішними.

Містечко налічує 11 будинків — дев'ять однокімнатних і два двокімнатних, із яких заселені вісім. Тут проживають 16 переселенців із восьми родин: четверо пенсіонерів і шестеро дітей. Помешкання встановили за підтримки благодійних організацій Green Cross Switzerland та Green Crystal, балансоутримувачем є Сосницька селищна рада.

Містечко розташоване в лісовій місцевості неподалік від центру Сосниці, поруч є магазини й зупинка транспорту. Проживання для переселенців безоплатне, вони регулярно отримують гуманітарну допомогу від Червоного Хреста — продукти харчування та побутову хімію. Будинки облаштовані меблями, мають санвузли, холодильники, пральні машини й витяжки, однак плити для приготування їжі мешканці купують власним коштом.

Що виявила перевірка

Головна проблема містечка — повна залежність систем опалення та водопостачання від електроенергії. Під час відключень світла люди залишаються без тепла й води, а взимку змушені набирати воду з вуличної колонки. Наявні генератори не забезпечують потрібної потужності, а дизельне пальне для них мешканці купують за власні гроші.

Крім того, на території містечка взагалі немає укриття. У житлових будинках відсутні вогнегасники та аптечки першої медичної допомоги. Перевірка також зафіксувала відсутність безбар'єрного доступу й належних умов для проживання осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп.

Що буде далі

За результатами візиту Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини підготує звіт із рекомендаціями щодо усунення недоліків. Документ направлять Чернігівській обласній військовій адміністрації, Корюківській районній військовій адміністрації та Сосницькій селищній раді. У звіті, зокрема, вимагатимуть облаштувати укриття, забезпечити альтернативні джерела опалення й водопостачання, а також створити умови для маломобільних мешканців.

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