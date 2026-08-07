Аферисти розсилають фейкові повідомлення від імені трьох найбільших мобільних операторів України, обіцяючи грошові виплати. Як працює схема та як не втратити кошти з картки — читайте далі.

Поки переселенці із Запоріжжя можуть отримати гранти до 116 220 грн на власну справу, шахраї тим часом вигадують нові схеми обману — українцям масово надходять повідомлення про нібито виплати по 850 гривень від мобільних операторів.

Як повідомляє OBOZ.UA, йдеться про фейкову розсилку від імені Київстар, Vodafone та lifecell. У повідомленнях абонентам обіцяють грошову компенсацію — рівно 850 гривень на кожного. Для отримання коштів пропонують перейти за посиланням, яке веде на підроблений сайт.

Схема класична: людина отримує SMS, повідомлення у Viber або Telegram із текстом на кшталт «Вам нараховано 850 грн від Київстар. Отримати за посиланням». Після переходу відкривається сторінка, що візуально нагадує офіційний сайт оператора. Там просять ввести номер телефону, дані банківської картки, CVV-код та іншу конфіденційну інформацію.

Що кажуть у мобільних операторах

Офіційні представники Київстар, Vodafone та lifecell неодноразово заявляли, що не розсилають подібних повідомлень і не проводять акцій із виплатою фіксованої суми всім абонентам. Жоден із трьох операторів не оголошував про компенсації в розмірі 850 гривень.

У компаніях наголошують: усі офіційні новини про акції та бонуси публікуються виключно на їхніх верифікованих сайтах і в застосунках. Посилання зі сторонніх джерел, надіслані через месенджери чи SMS, — це майже завжди шахрайство.

Як розпізнати фейкове повідомлення

Щоб розпізнати фейкове повідомлення, звертайте увагу на кілька ознак. Перша — адреса сайту в шахрайському посиланні відрізняється від офіційного домену оператора: замість kyivstar.ua може бути kyivstar-bonus.site або подібна варіація. Ще один маркер — текст повідомлення часто містить граматичні помилки та закликає діяти негайно: «тільки сьогодні», «залишилось 2 години».

Якщо ви вже перейшли за підозрілим посиланням і ввели дані картки — негайно зателефонуйте до банку за номером на звороті картки та заблокуйте її. Також варто звернутися до кіберполіції за номером 0-800-505-170 або залишити заявку на сайті Департаменту кіберполіції.

Жодних «компенсацій від операторів» на 850 гривень не існує — це вигадка шахраїв, розрахована на довірливих абонентів, які не перевіряють інформацію в офіційних джерелах.

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