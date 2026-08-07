У Львові через аварійне пошкодження мережі 110 кВ без світла залишаються близько 37 тисяч абонентів — 10% споживачів міста. Енергетики вже повернули електропостачання понад 34 тисячам помешкань.

Ситуація з електропостачанням у Львівській області загострилася через аварію — без світла залишаються ще 37 тисяч абонентів, енергетики продовжують ліквідацію пошкоджень.

Станом на вечір 6 серпня у Львові триває ліквідація аварійного відключення електроенергії. Як повідомляє Львівська мануфактура новин із посиланням на начальника Львівської ОВА Максима Козицького, без світла досі перебувають близько 37 тисяч абонентів — це приблизно 10% споживачів міста.

Масштаби аварії виявилися значними: спочатку без електропостачання залишилися понад 71 тисяча абонентів. Завдяки оперативній роботі аварійно-відновлювальних бригад уже вдалося повернути світло понад 34 тисячам споживачів.

Що стало причиною

За попередньою інформацією, аварія сталася через пошкодження в мережі 110 кВ. Ймовірною причиною називають аномальну спеку, яка створює додаткове навантаження на енергетичну інфраструктуру. Високі температури спричиняють перегрів обладнання та збільшення споживання електроенергії через активне використання кондиціонерів.

Коли обіцяють відновити

Наразі аварійно-відновлювальні бригади продовжують працювати в посиленому режимі. Конкретних термінів повного відновлення електропостачання в ОВА поки не називають, однак запевняють, що роботи тривають безперервно, аби якнайшвидше повернути світло всім споживачам.

Що робити, якщо ви без світла

Мешканцям Львова, які залишаються без електропостачання, радять зберігати спокій та за можливості зарядити телефони й павербанки в місцях, де світло вже відновили. Актуальну інформацію про хід відновлювальних робіт можна відстежувати на офіційних сторінках Львівської ОВА та ДТЕК у соціальних мережах.

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