Херсонський водоканал офіційно ініціював процедуру перегляду тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Як повідомляє видання «Кавун.City», підприємство вже направило місцевій владі економічно обґрунтовані розрахунки нової вартості послуг. Остаточне рішення тепер — за органами місцевого самоврядування.

Перегляд комунальних тарифів — загальнонаціональний тренд цього літа. У Міністерстві розвитку громад та територій заявили, що до 20 серпня всі водоканали країни зобов'язані подати розрахунки економічно обґрунтованих тарифів. Кожна громада самостійно вирішуватиме: підвищувати ціни, залишати без змін або компенсувати різницю з місцевого бюджету.

Чому тарифи зростають по всій країні

Головна причина — чинні тарифи покривають лише близько 70% фактичних витрат водоканалів. За останні роки суттєво зросла вартість електроенергії, пального, реагентів для очищення води, а також заробітна плата працівників. Без перегляду цін підприємства ризикують перейти на погодинну подачу води, скоротити ремонтні бригади та зменшити обсяги обслуговування мереж.

У низці українських міст нові тарифи вже запрацювали з 1 серпня. У Львові загальна вартість водопостачання та водовідведення зросла з 25,88 до 56,38 гривні за кубометр — більш ніж удвічі. У Полтаві сумарний тариф із ПДВ сягнув 83,71 гривні за кубометр: водопостачання — 39 гривень, водовідведення — 30,76 гривні.

Які цифри обговорюють в інших регіонах

У Києві «Київводоканал» пропонував підвищити тариф майже до 89 гривень за кубометр, однак КМДА цю пропозицію відхилила. Натомість столична влада планує встановити ціну на рівні 63,79 гривні — саме стільки ще у 2024 році затвердила НКРЕКП. В Одесі міська військова адміністрація виступає проти тарифу понад 100 гривень і наполягає на межі у 65 гривень за кубометр.

Рішення про одночасне підвищення тарифів по всій країні немає. Кожна громада ухвалює його самостійно, зважаючи на фінансовий стан водоканалу та можливості місцевого бюджету. У Херсоні ситуація може відрізнятися від інших міст — регіон регулярно потерпає від обстрілів та пошкодження інфраструктури, що безпосередньо впливає на собівартість послуг.

Як дізнатися новий тариф у Херсоні

Після того як місцева влада розгляне пропозицію водоканалу, рішення про нові тарифи має бути оприлюднене на офіційному сайті Херсонської міської ради. Остаточні цифри також з'являться в платіжках споживачів. До моменту ухвалення рішення діють чинні тарифи — жодних додаткових нарахувань «заднім числом» законодавство не передбачає.