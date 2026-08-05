Мешканцям столиці взяти до уваги новий графік руху транспорту в Києві, щоб обрати найзручніший маршрут і уникнути зайвих затримок у дорозі.

Новий графік руху транспорту в Києві запровадили до 24 серпня через реконструкцію інженерних мереж на вулиці Деревлянській, повідомляє Politeka.net.

На період проведення робіт змінять схеми руху тролейбусів №23, №28 та №31. Про це повідомили у КП «Київпастранс».

Тимчасові обмеження діятимуть майже протягом усього місяця. Пасажирам радять заздалегідь ознайомитися з оновленими маршрутами, щоб уникнути незручностей і правильно спланувати поїздки.

Згідно з тимчасовою схемою, тролейбус №23 курсуватиме від вулиці Мрії до Повітрофлотського шляхопроводу під позначенням 23-Д.

Маршрут №28 тимчасово з'єднає проспект Свободи з Повітрофлотським шляхопроводом і працюватиме під номером 28-Д.

Водночас тролейбус №31 курсуватиме від вулиці Милославської до Повітрофлотського шляхопроводу. На час ремонтних робіт маршрут матиме позначення 31-Д.

У КП «Київпастранс» зазначають, що новий графік руху транспорту в Києві діятиме до завершення реконструкції інженерних мереж на вулиці Деревлянській. Після закінчення робіт тролейбуси повернуться до звичних схем курсування.

Мешканцям столиці рекомендують враховувати тимчасові зміни під час планування щоденних поїздок, щоб обрати найзручніший маршрут і уникнути зайвих затримок у дорозі.

Крім того, в Києві також повідомляли про подорожчання проїзду. Воно торкнулося кільцевої електрички.

Водночас усі чинні пільги залишаються без змін. Студенти й надалі матимуть змогу оформлювати квитки зі знижкою через офіційний застосунок, а пенсіонери та ветерани збережуть право на безкоштовний проїзний документ.

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