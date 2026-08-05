Укрзалізниця попередила про тимчасові зміни в русі приміських поїздів між Ніжином і Києвом — графік скоригували через ремонт залізничної інфраструктури.

Графіки у Чернігівській області знову змінилися — цього разу через ремонтні роботи на залізниці пасажирам електричок доведеться звикати до нового розкладу. Як повідомляє Інформаційний портал Чернігівщини, Укрзалізниця оголосила про тимчасові коригування руху приміських поїздів на напрямку Ніжин–Київ.

Зміни торкнуться двох рейсів. Перший — приміський поїзд №6917 сполученням Ніжин – Київ-Пасажирський. У період з 6 по 8 серпня, а також з 10 по 15 серпня він вирушатиме з Ніжина о 10:48 замість звичних 11:10. Таким чином відправлення змістили на 22 хвилини раніше. До Києва поїзд прибуватиме о 13:23, а не о 13:45, як було раніше.

Другий рейс, який зазнає змін, — №6903 Ніжин – Київ. Із 7 по 15 серпня він відправлятиметься о 03:42, тобто на 4 хвилини раніше від попереднього графіка (03:46). Хоча зсув невеликий, пасажирам нічних рейсів варто бути особливо уважними — навіть кілька хвилин можуть стати вирішальними.

Причина коригувань — планові ремонтні роботи на залізничній інфраструктурі. В Укрзалізниці наголошують, що зміни тимчасові й пов'язані виключно з необхідністю підтримки колій у належному стані.

Як перевірити актуальний розклад

Пасажирам радять заздалегідь уточнювати графік руху перед поїздкою. Найнадійніший спосіб — перевірити інформацію на офіційному сайті Укрзалізниці в розділі «Зміни руху», де публікується детальний постанційний розклад. Також актуальні дані можна отримати в касах вокзалів та через мобільний застосунок перевізника.

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