Попри те, що середня зарплата в Запорізькій області майже вдвічі нижча за столичну, за окремі комунальні послуги мешканці регіону платять більше, ніж кияни. Журналісти порівняли тарифи на воду й транспорт у шести найбільших містах України.

Комунальні тарифи в Запорізькій області продовжують бити по гаманцях — попри те, що середня зарплата в регіоні майже вдвічі нижча за столичну, за окремі послуги мешканці Запоріжжя платять більше, ніж кияни.

Як повідомляє Inform.zp.ua, журналісти порівняли тарифи на воду та громадський транспорт у шести найбільших містах України. Результати виявилися невтішними для запоріжців: за рівнем комунальних витрат місто обігнало навіть столицю.

Зарплати і тарифи: розрив, що вражає

За даними Мінфіну за квітень 2026 року, середня зарплата в Києві становить 48 003 грн. У Запорізькій області цей показник — лише 27 572 грн. Тобто запоріжці заробляють у 1,7 раза менше, а платять за комуналку більше.

Для порівняння: у Дніпропетровській області середня зарплата — 29 787 грн, у Львівській — 28 027 грн, у Харківській — 24 656 грн, в Одеській — 24 300 грн.

Вода: Запоріжжя vs Київ

Найбільший контраст — у тарифах на воду. У Запоріжжі з червня діє загальний тариф КП «Водоканал» — 69,37 грн за кубометр (з ПДВ). Водночас у Києві «Київводоканал» бере 30,38 грн за кубометр — більш ніж удвічі дешевше.

Секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко пояснила: тарифи востаннє переглядали у 2022 році, а тепер повноваження щодо їх затвердження держава передала громадам. За її словами, вартість електроенергії, коагулянтів і хімічних реагентів для очищення води зросла на понад 250%.

Київська влада поки що стримує зростання. «Київводоканал» пропонував підвищити тариф майже втричі — до 89 грн, але КМДА відхилила цю пропозицію й планує встановити ціну на рівні 63,79 грн за кубометр, погоджену з НКРЕКП. Офіційного рішення досі немає.

Для порівняння: у Дніпрі вода коштує 81,92 грн/куб, в Одесі — 35,16 грн (із пропозицією підвищення до 93,66 грн), у Львові — 25,88 грн (пропонують до 56,38 грн), у Харкові — 24,52 грн.

Транспорт: теж не дешевше

У Запоріжжі нові тарифи на проїзд діють із травня. Приватні маршрутки — 25 грн, комунальний транспорт — 20 грн готівкою або 15 грн при безготівковому розрахунку. У Києві разовий квиток у метро, автобусах, трамваях і тролейбусах коштує 30 грн, а приватні маршрутки — 20–25 грн залежно від маршруту.

Тобто за проїзд у маршрутках Запоріжжя й Київ фактично зрівнялися, хоча доходи запоріжців значно нижчі. У Дніпрі приватні автобуси коштують 23–25 грн, комунальний електротранспорт — 10 грн. В Одесі маршрутки — 25 грн, трамваї та тролейбуси — 15 грн. У Львові проїзд карткою — 26 грн, готівкою — 30 грн, через «ЛеоКарт» — 23 грн. Харків залишається єдиним великим містом із безкоштовним проїздом.

Як заощадити на комуналці в Запоріжжі

Мешканцям Запоріжжя, які хочуть зменшити витрати, варто звернути увагу на кілька можливостей:

Субсидія. Оформити житлову субсидію можна через Пенсійний фонд України, ЦНАП або онлайн через портал «Дія». Потрібні: заява, декларація про доходи, паспорт, ІПН. Розгляд триває до 10 днів.

Оформити житлову субсидію можна через Пенсійний фонд України, ЦНАП або онлайн через портал «Дія». Потрібні: заява, декларація про доходи, паспорт, ІПН. Розгляд триває до 10 днів. Безготівкова оплата проїзду. У комунальному транспорті Запоріжжя безготівковий розрахунок дає знижку 25% — 15 грн замість 20 грн.

У комунальному транспорті Запоріжжя безготівковий розрахунок дає знижку 25% — 15 грн замість 20 грн. Лічильники. Встановлення приладів обліку води допомагає платити лише за фактично спожитий об'єм, а не за нормативом.

Запоріжжя опинилося в унікальній ситуації: нижчі доходи не завадили місту випередити столицю за рівнем комунальних тарифів. І поки влада Києва стримує зростання цін на воду, запоріжці вже платять повну вартість — 69,37 грн за кожен кубометр.

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