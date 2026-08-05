Подорожчання проїзду в Київській області було підтримано одноголосно через економічну ситуацію, витрати перевізників і потреби громади.

Подорожчання проїзду в Київській області офіційно запровадили у Білій Церкві після рішення виконавчого комітету про перегляд тарифів на міські пасажирські перевезення, повідомляє Politeka.net.

Відтепер вартість однієї поїздки автобусом становить 25 гривень, тоді як проїзд у тролейбусі коштує 12 гривень.

Рішення ухвалили після обговорення за участю депутатів, представників громади та мешканців міста. За результатами консультацій нові тарифи підтримали, зазначивши, що вони відповідають сучасним економічним умовам.

У міській владі пояснили, що необхідність перегляду вартості проїзду виникла через збільшення витрат перевізників. Найбільше на собівартість перевезень вплинули подорожчання пального, витрати на ремонт і технічне обслуговування транспорту, а також інші виробничі видатки.

За словами представників міськради, подорожчання проїзду в Київській області стало необхідним для забезпечення стабільної роботи громадського транспорту та збереження чинної маршрутної мережі. У мерії зазначають, що подальше відтермінування перегляду тарифів могло б негативно позначитися на якості транспортних послуг.

Проєкт рішення члени виконавчого комітету підтримали одноголосно, а оновлені тарифи почали діяти вже наступного дня після їх офіційного затвердження.

Мешканцям Білої Церкви рекомендують враховувати нову вартість проїзду під час планування щоденних поїздок, а також стежити за повідомленнями місцевої влади щодо можливих змін у роботі громадського транспорту.

У міській раді додають, що надалі ситуацію аналізуватимуть з урахуванням економічної ситуації, витрат перевізників і потреб громади, щоб за необхідності своєчасно реагувати на зміни.

Джерело: Еспресо

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