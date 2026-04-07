Подорожчання проїзду в Київській області набирає обертів: вартість поїздок із передмістя до столиці зросла одразу на кількох напрямках, повідомляє Politeka.

Найбільш помітні зміни зафіксували на маршруті Ірпінь — Київ, де ціна досягла 80 гривень.

За інформацією перевізників, нові тарифи вже діють у маршрутних таксі. Зокрема, поїздка між Києвом та Ірпенем коштує 80 гривень, до Романівки — 60, а пересування в межах міста оцінюють у 20 гривень.

Мешканці передмістя активно обговорюють ситуацію. Основна критика стосується не лише вартості, а й відсутності альтернативи. Люди зазначають: комунальні маршрути до столиці так і не запустили, тому приватні компанії фактично залишаються єдиним варіантом для щоденних поїздок.

Схожі зміни спостерігаються й в інших населених пунктах регіону. Наприклад, із Бучі чи Гостомеля дорога коштує близько 95 гривень, із Боярки — до 100, а з віддаленіших локацій ціни сягають 130–185 гривень.

Перевізники пояснюють підвищення тарифів зростанням витрат на пальне, ремонт транспорту та обслуговування. Водночас пасажири наголошують: рівень комфорту залишається без змін, що викликає додаткове невдоволення.

Як альтернатива, жителі можуть користуватися приміськими поїздами. Електрички курсують із різних напрямків до Києва, зокрема зі станцій Малин, Коростень і Ніжин, а також до Святошина та Борщагівки.

Таким чином, подорожчання проїзду в Київській області формує додаткове фінансове навантаження для тисяч людей, які щодня їздять до столиці, тоді як питання розвитку доступного громадського сполучення залишається відкритим.

