На тлі загальноукраїнських продовольчих коливань фіксується дефіцит продуктів в Київській області, а також тимчасові труднощі на ринку меду, що вже впливають на експортні поставки, повідомляє Politeka.

За даними генерального директора експортної компанії Beehive Семена Гагаріна, в Україні наразі спостерігається сезонне скорочення запасів меду до нового збору. Це призводить до зменшення обсягів експорту та зростання цін на зовнішніх ринках.

У 2025 році обсяг експорту становив близько 50 тис. тонн. Проте на 2026 рік прогнозується зниження до 40–45 тис. тонн, що означає падіння на 10–20%. Основним фактором називають саме тимчасовий внутрішній дефіцит перед новим сезоном.

Більшість українського меду традиційно постачається до країн Європейського Союзу, на які припадає до 90–95% експорту. Через це будь-які перебої в пропозиції швидко впливають на позиції України на міжнародному ринку.

Учасники галузі зазначають, що імпортери вже почали частково переорієнтовуватися на постачальників з інших країн — зокрема Китаю, Індії та Аргентини. Це створює додаткову конкуренцію для українських виробників.

У цьому контексті дефіцит продуктів в Київській області відображає ширший сезонний дисбаланс, який впливає не лише на внутрішнє споживання, а й на експортні можливості країни.

Попри поточну ситуацію, експерти очікують стабілізацію вже після збору нового врожаю, орієнтовно у серпні–вересні. За прогнозами, загальний обсяг виробництва може становити 60–80 тис. тонн, що відповідає рівню попередніх років.

Фахівці підкреслюють, що кінцеві показники значною мірою залежать від погодних умов, які безпосередньо впливають на медозбір.

У разі сприятливого сезону ціни можуть стабілізуватися або навіть знизитися, тоді як слабкий врожай, навпаки, призведе до подорожчання та скорочення обсягів продажів на зовнішніх ринках.

