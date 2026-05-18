Українцям показали планові та додаткові графіки відключення світла, які будуть тривати у Київській області на 19 травня, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

Запровадження графіків відключення світла у Київській області на 19 травня є частиною планових заходів із підвищення надійності енергопостачання. Роботи передбачають технічне обслуговування мереж, а також модернізацію окремих ділянок інфраструктури з метою зниження ризику аварійних ситуацій у майбутньому.

У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії в селі Вовчків. Електрики не буде з 10 до 17 години за такими адресами:

Космонавтів, 39

Лісова, 43; 43/1; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50

Лугова, 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 35; 36; 37; 38

Молодіжна, 5

Переяславська, 2; 14; 18; 20; 22

Поліська, 1; 4; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33

Українки Лесі, 1; 2В; 10; 39

З 09:00 до 17:00 години в селі Рославичі вимикатимуть електрику, проте тільки в будинках, що знаходяться на вулицях:

Дачна

Лісова, 1; 2

Нагірна, 28

Нова, 3/1

Польова, 1; 1/1; 1Б; 3; 5/1; 12А; 13; 14; 14А; 17; 17А; 17Б; 17Г; 18; 18/1; 18А; 19; 20; 20А; 22; 23-В; 24; 24-А; 25А; 26; 26А; 32; 34; 35; 43-А

Спасо-Преображенська, 1; 3; 5; 7; 20А

З 09:00 до 17:00 години в селі Іванковичі не буде електрики. Обмеження охоплять будинки, що розташовані за наступними адресами:

Березова, 63; 68

Зарічна, 8А

Захисників Вітчизни, 47/1

Курська, 3

Молодіжна, 1/3; 11; 19; 40; 50А; 74; 83А; 89; 100; 105; 106; 107; 152

Окружна, 1; 1/1; 1А; 2; 2Б; 3; 4; 5; 5А; 6; 7; 8; 10; 11/4; 12; 13; 13А; 13Б; 14; 15А; 17А; 18; 19; 19А; 21; 21А; 23

Поле ТП-1696

Р. Люксембург, 4-Б

Ранкова, 8

Садова, 109

Соборна, 0048; 11А; 16А/1; 17; 17А; 19; 19/2; 20; 21; 21А; 22; 22/1; 22А; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 28А; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 37А; 38/1; 38Б; 38-Б; 39

Чубаря, 5

Шкільна, 0111; 0168; 1; 1А; 1Б; 3; 4; 5; 6; 6А; 8; 9; 10; 10А; 12; 12А; 14; 14А; 14Б; 15; 15А; 16; 17; 17-А; 18; 18А; 19Б; 20; 20А; 21; 21/2; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 28/1; 29; 29А; 30; 31; 32; 33; 35; 37; 38; 39; 40; 40А; 41; 41А; 41Б; 42; 43; 44; 44-В; 45; 46; 46А; 47Б; 48-Д; 52; 75А

Ярова, 2; 4А; 4-Г; 6; 8; 9; 10-А; 20; 20Г; 20Д; 27; 28; 30.

