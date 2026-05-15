Новий графік руху транспорту в Києві запровадять на вихідних через проведення благодійного марафону «MHP Run4Victory Київ Марафон», який відбудеться 16 та 17 травня у центральній частині столиці, передає Politeka.

Про зміни повідомила Київська міська державна адміністрація.

Через спортивний захід у місті тимчасово перекриють окремі вулиці та обмежать доступ до парковок поблизу НСК «Олімпійський».

У суботу, 16 травня, із 10:30 до 13:00 рух автотранспорту зупинять на вулиці Еспланадній та частині Жилянської. Обмеження стосуватимуться ділянок біля перехресть із Рогнідинською та Великою Васильківською.

Основні перекриття заплановані на неділю, 17 травня. Із 08:00 до 15:00 транспорт не курсуватиме маршрутом забігу, який проходитиме через Саксаганського, площу Галицьку та проспект Берестейський у напрямку вулиці Академіка Янгеля.

Додатково з 15 до 17 травня частково закриють паркувальні майданчики біля Палацу спорту та північного входу до спортивного комплексу.

На цьому тлі новий графік руху транспорту в Києві торкнеться також громадського сполучення. Для автобусів і тролейбусів передбачили тимчасову зміну схем курсування відповідно до перекритих ділянок.

Організатори зазначають, що марафон має благодійну мету. Зібрані кошти планують спрямувати на протезування військових і підтримку ветеранів.

Окремою частиною події стане інклюзивна дистанція «Люди-Титани», створена для учасників із різними фізичними можливостями.

У КМДА наголошують, що маршрут заходу та стартове містечко розробили з урахуванням безпекових вимог і швидкого доступу до укриттів у разі повітряної тривоги.

