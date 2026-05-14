У Київській області одноразова грошова допомога у розмірі 1500 гривень передбачена для пенсіонерів і не тільки.

У Київській області частина українських пенсіонерів отримає весняну грошову допомогу у розмірі 1500 гривень із затримкою, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила Олена Корчака, пояснивши механізм перерахунку та виплат.

За її словами, процес перерахування допомоги розпочався ще у квітні та триває донині, а завершення виплат очікується найближчим часом для всіх громадян, які відповідають встановленим критеріям програми.

Вона уточнила, що ключовим орієнтиром для визначення права на допомогу є стан на 1 квітня. Саме на цю дату фіксується статус отримувача пенсії або соціальної підтримки.

Водночас трапляються випадки, коли громадяни звертаються до Пенсійного фонду вже у травні, але мають підтвердження призначення виплат до визначеної дати. У таких ситуаціях спочатку здійснюється стандартне нарахування пенсії або допомоги за квітень, а одноразова виплата у 1500 гривень перераховується пізніше — у травні.

Раніше прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомляла, що станом на 10 квітня фінансову підтримку вже отримали близько 9 мільйонів пенсіонерів. Кошти були зараховані безпосередньо на банківські картки отримувачів.

У Київській області одноразова грошова допомога у розмірі 1500 гривень передбачена для найбільш вразливих категорій населення. До них належать пенсіонери за віком, особи з інвалідністю, малозабезпечені та багатодітні сім’ї, внутрішньо переміщені особи, одинокі матері, а також отримувачі базової соціальної підтримки.

Нарахування здійснюється за умови, що загальний щомісячний дохід особи разом із усіма надбавками не перевищує 25 950 гривень.

Водночас передбачено винятки з цього правила. Державну допомогу незалежно від рівня доходу можуть отримати громадяни, які безпосередньо брали участь у захисті України, члени сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти військовослужбовців, а також учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

