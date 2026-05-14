Основна мета гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Києві полягає у покращенні якості життя підопічних, підтримці їхнього фізичного та психологічного стану.

У Києві для пенсіонерів та інших людей, які потребують сторонньої підтримки, продовжує діяти гуманітарна програма допомоги від Карітас, повідомляє Politeka.net.



Як зазначають в організації, підтримка реалізується у межах напряму «Догляд вдома». Програма передбачає комплексний підхід до допомоги людям похилого віку, особам з інвалідністю, тяжкохворим та іншим вразливим категоріям населення.

Основна мета ініціативи — у складний час не залишити самих та покращити якості життя підопічних, підтримка їхнього фізичного та психологічного стану, а також створення умов, за яких люди можуть якомога довше залишатися у власному домі та звичному середовищі, не потребуючи переїзду до спеціалізованих установ.

У межах програми пенсіонерам у Києві надають грошову підтримку у веденні домашнього господарства. Йдеться про закупівлю та доставку продуктів харчування, медикаментів, побутових і господарських товарів, приготування їжі, прибирання житла та допомогу з оплатою комунальних послуг.

Окремий напрям гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Києві стосується підтримки людей, які мають труднощі із самообслуговуванням, а також сімей, де виховуються діти з інвалідністю. Соціальні працівники допомагають із виконанням базових гігієнічних процедур — купанням, вмиванням, перевдяганням, годуванням, доглядом за волоссям, заміною постільної білизни та іншими щоденними потребами.

Крім побутової допомоги, фахівці організації сприяють у взаємодії з медичними, соціальними та комунальними службами. Зокрема, можуть викликати лікарів, організувати транспортування, отримати необхідні довідки, оформити документи, подати заяви або звернення для отримання соціальних послуг.

У межах програми також проводиться навчання навичкам самообслуговування для людей з інвалідністю та осіб, які втратили частину побутових навичок через вік або стан здоров’я. Йдеться про допомогу у відновленні повсякденних умінь, необхідних для самостійного життя.

Окрему увагу приділяють забезпеченню технічними засобами реабілітації. Підопічним допомагають отримати крісла колісні, ортези, протези, тростини та інші засоби підтримки. Також спеціалісти навчають правильному користуванню таким обладнанням.

Важливою складовою програми залишається психологічна підтримка. Для людей організовують спілкування, бесіди, емоційне розвантаження та сприяють отриманню професійних консультацій психологів.

