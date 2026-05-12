Доплати для пенсіонерів у Київській області нараховуються за кожен повний рік роботи, що перевищує встановлену законом норму тривалості страхового стажу, повідомляє Politeka.

Як інформують у ПФУ, питання пенсійного забезпечення та доплат для пенсіонерів у Київській області залишається одним із найбільш актуальних для мешканців регіон.

Від цього залежить загальний рівень доходу людей похилого віку. Нарахування надбавок відбувається автоматично, проте існують чіткі критерії щодо того, який саме стаж вважається понаднормовим.

Це залежить від періоду, коли громадянину було призначено виплати за віком. Для тих, хто вийшов на заслужений відпочинок до жовтня 2011 року, діють старі норми, де поріг стажу був значно нижчим.

Для цієї категорії осіб надбавка за стаж нараховується, якщо чоловік має понад 25 років страхового стажу, а жінка понад 20 років.

У таких випадках кожен наступний рік роботи дає право на невелике підвищення основної суми пенсії. Проте для більшості громадян, яким пенсію призначили пізніше, умови є іншими.

Згідно з чинним законодавством, для пенсій, оформлених після жовтня 2011 року, обов’язковий страховий стаж становить 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Тільки після досягнення цих показників починають діяти доплати для пенсіонерів у Київській області за кожен додатковий рік трудової діяльності.

Розмір такої надбавки не може бути довільним, оскільки він чітко прив’язаний до державних соціальних стандартів. За кожен рік роботи понад норму до основної пенсії додається 1%.

Сума виплати за один рік не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році цей показник становить 2595 гривень, а отже, максимальний розмір надбавки за один рік становить 25,95 гривень.

