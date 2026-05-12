Доплаты пенсионерам в Киевской области начисляются за каждый полный год работы, превышающий установленную законом норму продолжительности страхового стажа, сообщает Politeka.

Как информируют в ПФУ, вопрос пенсионного обеспечения и доплат для пенсионеров в Киевской области остается одним из наиболее актуальных для жителей региона.

От этого зависит общий уровень дохода пожилых людей. Начисление надбавок происходит автоматически, однако существуют четкие критерии относительно того, какой стаж считается сверхурочной.

Это зависит от периода, когда гражданину были назначены выплаты по возрасту. Для вышедших на заслуженный отдых до октября 2011 года действуют старые нормы, где порог стажа был значительно ниже.

Для этой категории лиц надбавка за стаж начисляется, если у мужчины более 25 лет страхового стажа, а женщина более 20 лет.

В этих случаях каждый последующий год работы дает право на небольшое повышение основной суммы пенсии. Однако для большинства граждан, которым пенсию назначили позже, условия другие.

Согласно действующему законодательству, для пенсий, оформленных после октября 2011 года, обязательный страховой стаж составляет 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Только по достижении этих показателей начинают действовать доплаты для пенсионеров в Киевской области за каждый дополнительный год трудовой деятельности.

Размер такой надбавки не может быть произвольным, поскольку он четко привязан к государственным социальным стандартам. За каждый год работы сверх нормы к основной пенсии прибавляется 1%.

Сумма виплаты за один год не может превышать 1% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, следовательно, максимальный размер надбавки за один год составляет 25,95 гривен.

