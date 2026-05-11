Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области по решению правительства теперь базируется на более адресных подходах к каждому получателю, сообщает Politeka.

Обновление государственной политики в социальной сфере направлено на то, чтобы поддержка стала доступнее для тех людей, которые раньше по разным причинам потеряли право на получение средств.

Одной из наиболее значимых новаций стало существенное продление общего срока предоставления денежной помощи для ВПЛ в Киевской области.

Если раньше максимальный период выплат ограничивался 2 годами, по новым правилам переселенцы смогут рассчитывать на поддержку в течение 30 месяцев.

Расширение круга потенциальных получателей касается, прежде всего, наиболее уязвимых слоев населения, среди которых дети и граждане, по состоянию здоровья или возрасту официально признанные нетрудоспособными.

При этом суммы выплат остались на привычном уровне. Взрослые получают от государства по 2 тысячи гривен ежемесячно. Для детей и лиц с инвалидностью любой группы предусмотрена сумма в размере 3 тысяч гривен в месяц.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области назначается при условии, что среднемесячный доход на одного члена семьи не больше установленного предела в 10 380 гривен.

Также специалисты проверяют отсутствие значительных сбережений на банковских счетах и ​​фактов совершения дорогостоящих покупок, сумма которых превышает 100 тысяч гривен.

Люди, ранее получившие отказ в выплатах из-за уровня доходов, теперь имеют законную возможность инициировать пересмотр таких решений.

Особенно это касается семей с детьми, ведь для них установлены отдельные льготные условия. Теперь малыши имеют право на выплаты независимо от того, сколько зарабатывают их родители.

